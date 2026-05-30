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Novo Desenrola Brasil permite uso do FGTS para quitar dívidas

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Novo Desenrola Brasil permite uso do FGTS para quitar dívidas
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📆5/30/2026 11:54 PM
📰sbtnews
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O governo federal lançou o programa Novo Desenrola Brasil, que permite aos trabalhadores usar contas ativas e inativas do FGTS para amortizar ou quitar débitos em atraso. Saiba como aderir.

O governo federal anunciou oficialmente o lançamento do Novo Desenrola Brasil , programa de reequilíbrio financeiro que permite aos trabalhadores utilizar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ( FGTS ) para amortizar ou quitar dívidas em atraso.

A medida, regulamentada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e pelo Ministério da Fazenda, abrange débitos com atraso entre 91 dias e 720 dias (cerca de dois anos) e visa aliviar o endividamento de milhões de brasileiros. De acordo com as regras, tanto contas ativas quanto inativas do FGTS poderão ser usadas, mas terão prioridade as inativas.

O trabalhador interessado deve acessar o aplicativo oficial do FGTS, disponível para Android e iOS, fazer login com o CPF e selecionar a opção de adesão ao Desenrola. Na sequência, o sistema apresenta as instituições financeiras nas quais o usuário possui débitos. É necessário escolher a dívida a ser paga e autorizar a consulta do saldo do FGTS.

Os bancos participantes têm até 90 dias para consultar o saldo disponível e o prazo máximo para a conclusão da operação é de 30 dias após a consulta. A adesão ao programa é voluntária e pode ser feita diretamente pelo aplicativo, sem necessidade de ir a uma agência. O governo estima que a iniciativa beneficiará especialmente trabalhadores com dívidas em atraso, permitindo que eles regularizem sua situação financeira sem comprometer a renda mensal.

O Novo Desenrola Brasil é uma ampliação do programa original, que já havia ajudado milhões de pessoas a renegociar dívidas. Com a inclusão do FGTS, a expectativa é que o alcance seja ainda maior. O Ministério da Fazenda destacou que o uso do fundo não afeta a saúde financeira do trabalhador no longo prazo, já que o FGTS pode ser movimentado em situações específicas como demissão sem justa causa, aposentadoria ou compra da casa própria.

Para aderir, é fundamental que o trabalhador tenha o aplicativo do FGTS atualizado e mantenha seus dados cadastrais corretos. Além disso, é importante verificar se a dívida se enquadra nos critérios do programa. A medida já está em vigor e as primeiras operações devem ser concluídas nas próximas semanas. O governo também planeja campanhas de conscientização para informar a população sobre os benefícios e os passos necessários.

A iniciativa representa um esforço conjunto do governo federal para reduzir o endividamento das famílias e estimular a economia. Especialistas apontam que a medida pode injetar bilhões de reais na economia, já que muitos trabalhadores deixarão de ter parte do salário comprometida com juros e multas. O sucesso do programa, no entanto, dependerá da adesão dos bancos e da divulgação correta das regras.

Em resumo, o Novo Desenrola Brasil com uso do FGTS é uma oportunidade para trabalhadores quitarem dívidas antigas e recuperarem o crédito. A facilidade do processo online e a priorização de contas inativas tornam a medida acessível. O governo federal acredita que o programa será um marco no combate ao endividamento, especialmente em um cenário de juros elevados e inflação persistente. Acompanhe os próximos passos e veja se você se encaixa nos requisitos

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