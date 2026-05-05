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Novo Desenrola Brasil já está em vigor e oferece descontos de até 90% em dívidas

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Novo Desenrola Brasil já está em vigor e oferece descontos de até 90% em dívidas
Desenrola BrasilRenegociação De DívidasFGTS
📆5/5/2026 1:39 PM
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Programa de renegociação de dívidas do governo oferece descontos de até 90%, permite uso do FGTS e inclui modalidades para estudantes, empresas e agricultores.

O Novo Desenrola Brasil , uma nova fase do programa de renegociação de dívidas , foi oficializado por meio de uma Medida Provisória e já está em vigor, com duração inicial de 90 dias.

Este programa ambicioso promete facilitar o pagamento de débitos e ampliar o acesso ao crédito para milhões de brasileiros, representando um esforço significativo do governo para aliviar o endividamento e impulsionar a economia. A proposta central do Novo Desenrola Brasil é permitir que famílias endividadas reorganizem suas finanças através da troca de dívidas antigas por um novo crédito com condições muito mais favoráveis, incluindo juros mais baixos e prazos de pagamento estendidos.

O governo desempenha um papel crucial como garantidor das operações, utilizando o Fundo de Garantia de Operações (FGO) para reduzir o risco para os bancos e, consequentemente, facilitar a renegociação. Esta garantia estatal é um elemento chave para o sucesso do programa, incentivando as instituições financeiras a participarem ativamente e oferecerem condições vantajosas aos devedores. Para participar do Novo Desenrola Brasil, pessoas físicas devem atender a certos critérios de elegibilidade.

É necessário ter renda de até 5 salários mínimos, o que corresponde a R$ 8.105, possuir dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e estar com pagamentos em atraso entre 90 dias e 2 anos. Os descontos oferecidos podem ser substanciais, chegando a até 90% do valor total da dívida, dependendo do tempo de atraso e do tipo de débito.

Além dos descontos, o programa estabelece limites para os juros, que não podem ultrapassar 1,99% ao mês, e oferece prazos de pagamento de até 48 meses, com uma parcela mínima de R$ 50. O limite máximo de dívida que pode ser renegociada por pessoa, por instituição financeira, é de R$ 15 mil.

Uma das novidades mais importantes do Desenrola Brasil 2.0 é a possibilidade de utilizar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitar ou reduzir a dívida renegociada. Os trabalhadores podem usar até 20% do saldo ou R$ 1 mil, o que for maior, e mesmo aqueles que aderiram ao saque-aniversário podem utilizar parte dos valores, respeitando os contratos já firmados.

Em contrapartida, os participantes do programa terão o CPF bloqueado em plataformas de apostas online por 12 meses. O Novo Desenrola Brasil não se limita apenas às dívidas bancárias tradicionais. O programa foi ampliado para incluir outras modalidades de dívidas, como as relacionadas ao FIES, empresas e agricultores familiares. O Desenrola FIES oferece descontos de até 99% para estudantes do CadÚnico e até 77% para os demais, com parcelamento em até 150 vezes.

O Desenrola Empresas é voltado para micro e pequenas empresas, oferecendo prazos de pagamento mais longos (até 96 meses) e melhores condições de crédito, incluindo acesso facilitado ao Pronampe e Procred. Já o Desenrola Rural visa a renegociação de dívidas para agricultores familiares, com prazo ampliado até 20 de dezembro de 2026, com foco na retomada da produção e no acesso ao crédito.

Os bancos já estão aptos a renegociar as dívidas desde a publicação da Medida Provisória, e os interessados devem procurar os canais oficiais das instituições financeiras participantes. O lançamento do programa gerou um aumento significativo nas pesquisas online por 'Desenrola Brasil 2.0', demonstrando o grande interesse da população em aproveitar as oportunidades oferecidas.

A ferramenta Google Trends registrou um aumento repentino nas buscas relacionadas a quando o Novo Desenrola começa e sobre o uso do FGTS para abater as dívidas, indicando que a população está atenta e buscando informações sobre como participar do programa

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