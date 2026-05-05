Novo Desenrola Brasil é lançado para renegociação de dívidas

O governo federal lançou o Novo Desenrola Brasil, um programa de renegociação de dívidas com descontos e condições facilitadas para famílias com renda de até cinco salários mínimos. Bancos confirmam adesão e se preparam para iniciar a renegociação.

O governo federal lançou o Novo Desenrola Brasil , um pacote de renegociação de dívidas com o objetivo de aliviar o endividamento das famílias e reestruturar o acesso ao crédito no país.

A medida provisória que estabelece as regras do programa já foi publicada e entrou em vigor, permitindo que os bancos iniciem a implementação. Diversas instituições financeiras, como Itaú Unibanco, Santander e Bradesco, confirmaram a adesão ao programa, embora ainda aguardem definições operacionais e ajustes em seus sistemas para iniciar a renegociação de fato. O acesso será feito através dos canais oficiais dos bancos, como aplicativos, sites e agências.

O Novo Desenrola Brasil oferece descontos e condições facilitadas de pagamento, incluindo juros menores, para pessoas com renda mensal de até cinco salários mínimos (R$ 8.105). A expectativa do governo é que até R$ 58 bilhões em dívidas sejam renegociadas, abrangendo débitos antigos e recentes. Os bancos estão se preparando para disponibilizar as ofertas de renegociação aos clientes elegíveis, seguindo os parâmetros estabelecidos pelo programa.

O Itaú Unibanco, por exemplo, informou que as ofertas estarão disponíveis em seus canais digitais e através de parceiros credenciados. O Santander também se mostrou positivo em relação à iniciativa e está realizando testes para iniciar o serviço o mais breve possível. O Bradesco, além de aderir ao programa governamental, oferecerá um programa próprio de renegociação para clientes que não se enquadrem nos critérios do Desenrola 2.0, ampliando o alcance do alívio do endividamento.

Outras instituições financeiras, como BTG Pactual, Banco Pan e C6 Bank, também confirmaram a adesão ao programa, aguardando a regulamentação e o estabelecimento das ferramentas tecnológicas necessárias para a conexão com o Fundo de Garantia de Operações (FGO) e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O governo espera que o Novo Desenrola Brasil contribua significativamente para a redução do endividamento das famílias brasileiras, promovendo a inclusão financeira e o acesso ao crédito de forma mais sustentável.

A iniciativa representa um esforço conjunto entre o governo e o setor bancário para enfrentar um dos principais desafios econômicos do país, buscando soluções que beneficiem tanto os consumidores quanto as instituições financeiras. O programa abrange dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, com descontos que podem chegar a 90% do valor da dívida, juros de até 1,99% ao mês e prazo de pagamento de até 48 meses, para dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e com atraso entre 90 dias e dois anos





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