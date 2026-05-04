Novo Desenrola Brasil é lançado com descontos de até 99% e bloqueio em sites de apostas

O governo federal lançou o Novo Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas com descontos significativos e medidas para evitar o uso do dinheiro em apostas online. O objetivo é melhorar a popularidade do presidente Lula e auxiliar milhões de brasileiros endividados.

O governo federal lançou o Novo Desenrola Brasil , uma nova versão do programa de renegociação de dívidas , com taxas de juros de até 1,99% ao mês.

Este lançamento representa mais uma iniciativa para impulsionar a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca a reeleição nas eleições deste ano. O programa abrange a renegociação de dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, oferecendo descontos significativos que variam de 30% a 90%.

Além disso, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) terá condições ainda mais favoráveis, com descontos de até 99% na renegociação. Uma das medidas importantes é a desnegativação automática de pessoas com dívidas de até R$ 100 e daqueles que renegociarem seus créditos, facilitando o acesso a novos serviços financeiros.

As instituições financeiras também serão obrigadas a investir 1% do valor garantido pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO) em educação financeira, promovendo a conscientização e o planejamento financeiro entre os cidadãos. Uma proibição significativa é a restrição aos bancos de direcionarem recursos para casas de apostas online através de cartão de crédito, crédito parcelado, Pix crédito e Pix parcelado, visando proteger os consumidores de gastos excessivos e potencialmente prejudiciais.

O Novo Desenrola será estruturado em quatro categorias distintas: Famílias, Fies, Empresas e Rural, com foco em atender às necessidades específicas de cada grupo. A principal linha do programa, o Desenrola Famílias, engloba a renegociação de dívidas atrasadas, a utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o consignado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o consignado do servidor público. A expectativa é que este programa beneficie até 20 milhões de pessoas em todo o país.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou que o prazo para solicitar a renegociação de dívidas começará a partir de terça-feira (5), com um período de 90 dias. Ele ressaltou que o desconto médio esperado é de 65% para as operações, com juros de 1,99% ao mês e a possibilidade de parcelamento em até quatro anos. Durigan enfatizou a importância de renegociar dívidas entre 90 dias e dois anos de atraso, com descontos que podem variar de 30% a 90%.

Durante a apresentação, o ministro defendeu a necessidade de desenvolver mecanismos estruturantes para garantir que novas dívidas sejam contraídas de forma responsável e sustentável. No caso do rotativo, o desconto mínimo é de 40%, podendo chegar a 90% para dívidas com atraso de 1 a 2 anos, tanto para crédito quanto para cheque especial. Para o crédito pessoal, o desconto mínimo será de 30%, podendo atingir 80% para dívidas com maturidade de 1 a 2 anos.

Além dos descontos e condições de parcelamento, o programa prevê que dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e em atraso entre 90 dias e 2 anos terão um prazo de até 35 dias para o pagamento da primeira parcela da renegociação. O limite de dívida por pessoa e por banco que podem ser renegociadas é de R$ 15 mil, e essas operações contarão com a garantia do Fundo de Garantia de Operações (FGO).

Os participantes do Novo Desenrola poderão sacar até 20% do saldo do FGTS para quitar suas dívidas, com um limite de R$ 8,2 bilhões em resgates. Uma medida adicional é o bloqueio de um ano em todas as plataformas de apostas online para aqueles que aderirem ao programa, visando evitar o uso do dinheiro renegociado em atividades de risco.

A coletiva de lançamento contou com a presença do presidente Lula, acompanhado dos ministros Dario Durigan (Fazenda), Bruno Moretti (Planejamento), Miriam Belchior (Casa Civil), Esther Dweck (Gestão e Inovação) e Paulo Pereira (Empreendedorismo), além de secretários da equipe econômica. Durigan confirmou que o governo federal utilizará o FGO como principal instrumento para viabilizar o novo Desenrola, utilizando recursos já disponíveis no fundo, novos aportes públicos e valores não resgatados no sistema financeiro.

A estratégia inclui a utilização de cerca de R$ 2 bilhões de saldo já disponível, além da autorização para novos aportes de até R$ 5 bilhões e o uso de recursos esquecidos no sistema financeiro, que podem mobilizar entre R$ 5 bilhões e R$ 8 bilhões adicionais





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