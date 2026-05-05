Novo Desenrola Brasil é lançado com condições facilitadas e bloqueio de plataformas de apostas

O governo federal lançou o Novo Desenrola Brasil, um programa de renegociação de dívidas com condições facilitadas, incluindo uso do FGTS e bloqueio de plataformas de apostas para participantes.

O governo federal formalizou o lançamento do Novo Desenrola Brasil através da publicação da Medida Provisória (MP) nesta segunda-feira, 4 de março. O anúncio oficial do programa ocorreu em cerimônia realizada no Palácio do Planalto na manhã do mesmo dia, marcando um passo significativo nas políticas de apoio financeiro à população.

O Novo Desenrola Brasil visa oferecer uma oportunidade de renegociação de dívidas para pessoas físicas que se encontram em situação de endividamento, estabelecendo critérios específicos para a elegibilidade. A medida provisória detalha que o programa se destina a indivíduos com renda mensal de até cinco salários mínimos, que possuam contratos de operações de crédito firmados até 31 de janeiro de 2026, e que apresentem parcelas em atraso entre 91 e 720 dias, considerando a data imediatamente anterior à publicação da MP.

Essa abrangência temporal visa incluir um número considerável de devedores que se encontram em dificuldades financeiras prolongadas. As modalidades de dívida contempladas pelo programa incluem dívidas de cartão de crédito, tanto na modalidade parcelada quanto rotativa, cheque especial e crédito pessoal sem consignação em folha de pagamento, abrangendo também empréstimos pessoais originados da consolidação de dívidas. A escolha dessas modalidades reflete a identificação das principais fontes de endividamento da população brasileira.

A validade inicial das Medidas Provisórias é de 60 dias, com a possibilidade de prorrogação por mais 60 dias, totalizando um período máximo de 120 dias. No entanto, o governo federal expressou a intenção de que o Novo Desenrola Brasil tenha uma duração de 90 dias, o que indica um planejamento para uma implementação mais rápida e eficiente do programa.

O próximo passo crucial é a instalação de uma comissão mista no Congresso Nacional, responsável por analisar e deliberar sobre a MP, podendo propor alterações ou aprovar a medida na sua forma original. A aprovação pelo Congresso é fundamental para garantir a continuidade e a efetividade do programa.

Uma das principais novidades desta edição do Novo Desenrola Brasil é a possibilidade de utilizar até 20% do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitar as dívidas renegociadas. Essa medida visa facilitar o acesso à quitação das dívidas, permitindo que os trabalhadores utilizem seus recursos poupados para regularizar sua situação financeira.

Além disso, o programa abrange a renegociação de dívidas referentes ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), ampliando o alcance do programa para estudantes e ex-estudantes que enfrentam dificuldades com o pagamento de seus financiamentos. As condições oferecidas para a renegociação das dívidas são bastante atrativas, com taxas de juros limitadas a 1,99% ao mês e descontos que podem chegar a 90% sobre o valor total da dívida.

Essas condições visam incentivar a adesão ao programa e facilitar a regularização financeira dos devedores. A redução das taxas de juros e a oferta de descontos significativos tornam a renegociação uma opção mais acessível e vantajosa para os endividados. Uma medida adicional e inovadora implementada nesta segunda versão do Novo Desenrola Brasil é o bloqueio temporário, por um período de um ano, de plataformas de apostas online, popularmente conhecidas como 'bets', para os usuários que aderirem ao programa.

Essa medida tem como objetivo desencorajar o uso do dinheiro renegociado em atividades de apostas, promovendo uma gestão financeira mais responsável e consciente. A iniciativa busca proteger os participantes do programa de potenciais riscos financeiros associados ao jogo online e incentivar a utilização dos recursos para a recuperação financeira e a estabilidade econômica. O governo espera que o Novo Desenrola Brasil contribua significativamente para a redução do endividamento da população brasileira e para a promoção da inclusão financeira





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