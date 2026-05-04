Novo Desenrola Brasil 2.0 é lançado para renegociar dívidas e limpar o nome de milhões de brasileiros

O governo federal lançou o Novo Desenrola Brasil 2.0, um programa para renegociar dívidas de até R$ 15 mil com descontos de até 90% e condições facilitadas de pagamento, visando aliviar o endividamento da população e restaurar o acesso ao crédito.

O governo federal lançou nesta segunda-feira (4) o Novo Desenrola Brasil 2.0, um programa abrangente destinado a aliviar o endividamento da população brasileira. Com duração de três meses, o programa prioriza cidadãos com renda de até cinco salários mínimos, equivalentes a R$ 8.105.

A iniciativa abrange uma ampla gama de dívidas, incluindo aquelas contraídas em cartões de crédito, cheque especial, crédito rotativo, crédito pessoal e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os beneficiários poderão usufruir de descontos significativos, variando entre 30% e 90% sobre o valor total das dívidas.

Além disso, terão a oportunidade de sacar até 20% do saldo disponível no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e contar com taxas de juros limitadas a um máximo de 1,99%. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou que a adesão ao programa terá início nesta terça-feira (5), com uma expectativa de desconto médio de 65% sobre o montante total das dívidas.

Ele enfatizou a importância da renegociação para restaurar a saúde financeira dos brasileiros e permitir o acesso a crédito em condições mais favoráveis. Durigan destacou que o programa visa remover a angústia e a estigmatização associadas ao nome negativado, abrindo caminho para a reinserção dos cidadãos no sistema financeiro. Dados do Banco Central revelam que, ao final de 2024, cerca de 117 milhões de brasileiros enfrentavam alguma forma de endividamento com instituições financeiras.

Uma diferença crucial em relação ao Desenrola de 2023 é que as renegociações serão realizadas diretamente nos bancos onde os clientes possuem suas dívidas, eliminando a necessidade de acesso a uma plataforma centralizada. A expectativa é de que os clientes tenham um período de carência de até um mês para efetuar o pagamento da primeira parcela, momento em que seus nomes serão 'limpos' nos cadastros de inadimplência. O prazo máximo para quitação das dívidas renegociadas será de até quatro anos.

Uma medida adicional implementada pelo governo é a proibição de participação em apostas online (bets) por um período de um ano para aqueles que aderirem ao Novo Desenrola. Essa decisão, anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 1º de maio, tem como objetivo evitar que os recursos renegociados sejam utilizados em atividades de risco.

O governo pretende criar um fundo, abastecido com recursos públicos, para oferecer garantias às instituições financeiras, mitigando o risco de calote por parte dos tomadores de crédito. Para formar esse fundo, o governo buscará entre R$ 5 bilhões e R$ 8 bilhões em recursos esquecidos pelos trabalhadores nos bancos, complementados por um aporte adicional de até R$ 5 bilhões.

O presidente Lula criticou a prática de algumas instituições financeiras de tratar como 'clandestinos' os cidadãos com dívidas de pequeno valor, como R$ 100, R$ 150 ou R$ 200, o que os leva a recorrer à agiotagem. Ele ressaltou a importância de garantir que a população tenha a capacidade de se endividar de forma responsável, evitando a criação de dívidas que não possam ser pagas.

O presidente garantiu que o governo trabalhará para que os negativados possam 'voltar a respirar' e recuperar sua capacidade de consumo. O programa oferecerá quatro linhas de renegociação: Desenrola Famílias, Fies, empresas e dívidas rurais para agricultura familiar. O limite da nova dívida, após os descontos, é de até R$ 15 mil por pessoa, por instituição financeira, com garantia do Fundo Garantidor de Operações (FGO).

Os descontos nas dívidas de cartão de crédito e cheque especial variam de 40% a 90%, dependendo do tempo de atraso





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