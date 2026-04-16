Novo conto infantil desafia padrões de beleza e promove a autoaceitação

A obra "A Cara Perfeita" de Sara Noguera e Lirios Bou busca combater a pressão estética na infância e adolescência, incentivando o respeito à individualidade e a construção da autoestima através da inteligência emocional e da normalização das diferenças.

Em um mundo onde cada vez mais se torna difícil encaixar nos padrões de beleza —uma pressão que não afeta apenas adultos, mas é especialmente prejudicial na infância—, trabalhar a autoestima e o respeito próprio desde cedo se torna essencial. Fazer isso ajuda os menores de hoje a terem mais ferramentas para questionar o estipulado e o que é considerado normal quando chegarem à vida adulta.

Com a intenção de oferecer recursos nesse sentido, nasce o novo conto A Cara Perfeita (La Cuentería Respetuosa, 2026), escrito por Sara Noguera (Madri, 35 anos), professora e consultora especializada em criação respeitosa, e ilustrado por Lirios Bou. Este álbum, o sexto título para a especialista, aborda a ideia de perfeição estética que está se difundindo perigosamente na população infantil e adolescente e demonstra com humor que o perfeito não está na cor dos olhos ou no tamanho das orelhas, mas em tudo o que nos permite fazer para desfrutar da vida.

Como sociedade, desvirtuamos o conceito de perfeição que acreditávamos ser importante; através de um conto, quis voltar à origem do que significa ser perfeito, que no final passa por normalizar o normal, explica por telefone ao EL PAÍS a também especialista em musicoterapia e contoterapia.

Entender que todos somos diferentes nos permite olhar a vida com mais indulgência e aceitar nossas imperfeições —e as dos outros— não como um fardo, mas como algo que nos enriquece como sociedade, aponta a divulgadora e fundadora da Kimudi, espaço dedicado ao acompanhamento familiar e que no Instagram conta com 112.000 seguidores. Isso também facilita que nos relacionemos a partir do respeito, sabendo que cada pessoa tem algo valioso a contribuir, acrescenta esta mãe de quatro filhos.

Perguntamos a ela sobre o trabalho com a autoestima, o papel da inteligência emocional, o perigo das etiquetas e o alcance do livro para os adultos.

P. Trabalhar a autoestima é uma conta pendente da criação atual?

R. Trabalhar a autoestima não é uma conta pendente da criação atual, mas sim que temos que dar um giro, pois nos concentramos demais em trabalhar a autoestima a partir do que os outros dizem e não a partir do que você entende de si mesmo, e em que devemos nos concentrar como sociedade, como famílias, é em trabalhar a partir do autoconceito, não do que lhe dizem que você é, mas do que você sabe que é.

P. E qual você acha que é a maneira mais saudável —ou mais honesta— de trabalhar a autoestima com os filhos?

R. A maneira mais saudável de trabalhar a autoestima com os filhos é que eles vejam primeiro os pais aceitarem-se como são. E que descubram que nós não gostamos de tudo em nós mesmos, mas sabemos que o que não gostamos não tem que nos condicionar em relação aos outros. Também é muito importante que nos vejam desfrutar da vida além daquelas coisas que consideramos complexos ou aquelas coisas que gostaríamos de mudar em nós mesmos. É muito importante ser honesto conosco para que as crianças sejam capazes de ser honestas consigo mesmas. E mesmo com essa honestidade, aceitar com carinho o que somos, como somos e continuar crescendo através disso.

P. Que papel a inteligência emocional desempenha na construção da autoestima?

R. A inteligência emocional desempenha um papel fundamental no autoconceito e na própria expressão emocional, pois quando sou capaz de entender o que sinto e como estou demonstrando o que sinto, facilito muito que o ambiente possa reconhecer minhas necessidades. Se eu as reconheço e as mostro, permito que o ambiente as receba e aja em conformidade. Se, além disso, isso for acompanhado de limites, o impacto é enorme. Trabalhar a inteligência emocional, o autoconceito e acompanhá-los com limites nos ajuda, como sociedade, a devolver às crianças o espaço de serem pessoas com direito próprio, com necessidades, emoções e limites que devem ser respeitados.

P. No livro, foge-se de etiquetas. Por que elas são tão prejudiciais, especialmente na infância?

R. As etiquetas condicionam e sugestionam a propriocepção de uma pessoa, independentemente da idade. O que acontece é que, quanto mais novo se é, mais se confia no que os outros dizem e, com o cérebro em pleno desenvolvimento, ele se nutre da informação que recebe, especialmente dos adultos. Quanto mais etiquetas são impostas a uma pessoa, mais ela acaba acreditando que elas realmente a definem. Por isso, sair das etiquetas e entender que alguém não é mau, mas que pode ter feito algo mau, facilita que as pessoas —sobretudo as crianças— não se sintam representadas por uma etiqueta que normalmente é negativa e, além disso, contribui para que também não as imponham aos seus iguais.

P. Embora seja um livro infantil, ele interpela muito o adulto que acompanha a leitura. Isso estava previsto desde o início?

R. Sim, estava previsto desde o início





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