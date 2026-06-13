Novo aposta em Zema para 2026 e busca expandir bancada com recursos públicos, mas alianças locais geram tensões internas

Partido Novo define estratégia para eleições de 2026: usar recursos de fundos públicos para crescer nacionalmente, almejando 12 a 20 deputados federais, enquanto tenta lidar com o mal-estar causado por críticas de Romeu Zema ao clã Bolsonaro em estados que compõem com o PL.

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato a presidente Romeu Zema , pelo partido Novo , participou de um seminário organizado pela Câmara Americana de Comércio. Neste evento, a estratégia nacional do partido para as eleições de 2026 foi discutida, com foco na candidatura presidencial de Zema e no fortalecimento da legenda no Congresso.

O Novo busca se consolidar como uma alternativa de direita independente do bolsonarismo, mas enfrenta o desafio de equilibrar alianças estaduais com o Partido Liberal (PL), presidido por Flávio Bolsonaro, para superar a cláusula de barreira. Essa regra exige que os partidos alcancem no mínimo 2,5% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados, distribuídos em pelo menos nove estados, com no mínimo 1,5% em cada um deles, ou elejam ao menos 13 deputados federais também distribuídos em nove estados.

Sem atingir esses requisitos, os partidos perdem acesso ao Fundo Partidário e ao tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão. O presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, afirmou que o partido chegará a 2026 com muito mais recursos financeiros e força política. Nas eleições de 2020, o Novo não utilizou os fundos públicos, elegerando apenas 35 vereadores e um prefeito. A partir de 2022, mudou a estratégia e começou a usar o Fundo Partidário e o Fundo Eleitoral.

O resultado nas eleições municipais de 2024 foi expressivo: o partido saltou para 264 vereadores, 36 vice-prefeitos e 19 prefeitos, um crescimento massivo. Ribeiro revelou que o partido acumulou cerca de R$ 100 milhões do fundo partidário e terá ainda o Fundo Eleitoral. Um orçamento entre R$ 80 milhões e R$ 90 milhões está previsto para 2026, quantia muito superior ao que o partido tinha antes.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já divulgou que o Novo receberá R$ 37 milhões do Fundo Eleitoral para as eleições deste ano. Com mais recursosc, a expectativa do Novo é expandir sua presença em todo o país. A meta é ter chapas completas na maioria dos estados, ou seja, candidatos próprios para todos os cargos em disputa: governador, vice-governador, deputados estaduais e federais. Atualmente, o partido tem apenas cinco deputados federais.

A projeção é eleger no mínimo 12 deputados, mas há otimismo para alcançar entre 15 e 20, especialmente se a candidatura de Romeu Zema ganhar força e ultrapassar a casa dos dois dígitos nas pesquisas, puxando votos para a legenda.

"No mínimo 12, mas a projeção mais otimista seria de 15 a 20 deputados. Se tudo der errado, a gente faz 12. E se o Zema crescer, passar de dois dígitos e ficar mais competitivo, a tendência é puxar mais", projetou Ribeiro.

No entanto, a estratégia nacional esbarra em problemas locais. Uma declaração de Romeu Zema sobre Flávio Bolsonaro gerou grande desconforto nos diretórios estaduais do Novo que mantêm alianças com o PL. Após a divulgação de áudios em que Flávio cobra pagamentos de Daniel Vorcaro relacionados ao filme sobre Jair Bolsonaro, Zema classificou a postura do senador como "imperdoável" e um "tapa na cara dos brasileiros de bem".

Para Zema, criticar as práticas do PT e agir da mesma forma é incoerente. Essa fura de protocolo abalou palanques em estados como Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, onde o Novo compõe chapas com o PL. Em Santa Catarina, o partido apoia a reeleição do governador Jorginho Mello (PL) e terá o ex-prefeito de Joinville Adriano Silva como vice.

No Paraná, o senador Sergio Moro, que se filiou ao PL por articulação de Flávio, recebe o apoio do Novo, com Deltan Dallagnol (ex-procurador) como candidato ao Senado pela legenda. No Rio Grande do Sul, o deputado Marcel Van Hattem (Novo) é pré-candidato ao Senado na chapa de Luciano Zucco (PL). Diante das críticas internas, os diretórios de Santa Catarina e do Paraná emitiram notas classificando a declaração de Zema como "precipitada" e reafirmando as alianças locais.

Flávio Bolsonaro também reagiu. Zema, então, moderou o tom e retornou a dirigir suas críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Essa correção de rumo acalmou os palanques estaduais, mas até o momento não se traduziu em crescimento nas pesquisas presidenciais. Na pesquisa mais recente do instituto Quaest, Renan Santos, da Missão, apareceu numericamente à frente de Zema, com 3% das intenções de voto, empatado com Ronaldo Caiado (PSD).

A candidatura de Zema, portanto, ainda precisa deslanchar para cumprir seu papel de alavancar a bancada do Novo no Congresso Nacional





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