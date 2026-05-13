Novidade ao alcance de todos: vídeos de taraftarinantim assistindo a jogos com inteligência artificial.

Com a evolução da inteligência artificial, vídeos automatizados onde torcedores parecem estar flagrados por câmeras das TV, pintando uma bebida ou comendo pipoca durante o jogo, vêm ganhando espaço na internet. A tendência parece estar dominando o público, incluindo artistas famosos.

Uma nova tendência tem dominado a internet: vídeos hiper-realistas feitos com inteligência artificial colocam torcedores assistindo a jogos, normalmente com uma bebida ou pipoca na mão, como se tivessem sido flagrados por câmeras da TV durante as partidas.

Artistas apoiam reabertura das investigações sobre morte de MC Kevin, enquanto a Copa do Mundo se aproxima, muitos aproveitaram para simular que estavam em um jogo da seleção brasileira. Entre os famosos que entraram na onda, está Nattan, conhecido por doc, que é criticado por se ausentar na gravidez de Rafa Kalimann. O cantor 'aprovou resultado' antes de ir ao ar Mansão de Renato Aragão bloqueada por dívida de IPTU tem 3 mil m², heliponto, campo de futebol e mais.

Gabriela Loran exalta duplo casamento de Vileo e Loquinha em 'Três Graças' e critica rixa entre fans. Viviane Araújo diz que pediu para não fazer cenas de sexo com Belo na TV e relembra beijo em cena. Em 'Coração acelerado', Agrado e Eduarda atraem investidor internacional. Atleta, baterista do System of a Down volta ao Brasil para divulgar sua nova HQ.

Ex por Soraia Sá, Pedro Heverdin afirma que 'eu vim pra dá sorte', e transforma sitede em 'trabalho' de sucesso na internet. Além disso, a penúltima chance de Neymar para mostrar a Ancelotti que pode ajudá-lo na Copa do Mundo. O público invade perfil do Circo Voador e pede cancelamento do show de Ed Motta. Um ex-galã de 'Malhação', Hugo Bonèmer, faz nu frontal e exibe o bumbum em cena.

Ex-galã de 'Malhação' e ator Hugo Bonèmer expõe grande parte do corpo em cena, passa vergonha: 'É Licenses' Ex-galã de 'Malhação' expõe telefone no Instagram e o público estranha: 'É vergonhoso' Bem-vindo para casa! A partir de agora, você ainda poderá desfrutar de notícias em português na nossa API. APIs4L3RNQRFZQHL5KERHJ4N7X3FN6MVHZWG4JOKWITIQRQP6V5MZE34EMZSWU





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