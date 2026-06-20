Novela 'Quem ama cuida' tem romance proibido; Operação na Bahia prende centenas e incautela fogos; Festas juninas movimentam milhões

Resumo das principais notícias: trama de desejo proibido em 'Quem ama cuida', ação policial na Bahia com centenas de presos e apreensão de fogos, e impacto econômico das festas juninas.

A novela 'Quem ama cuida' tem chamado a atenção dos telespectadores com um enredo polêmico envolvendo o personagem André, interpretado por Henrique Barreira. O ator adiantou que seu personagem se envolverá com Dora, mulher do tio, em uma trama de desejo proibido que promete gerar conflitos emocionais.

Paralelamente, a atriz Isabel Teixeira, que vive Pilar na mesma produção, compartilhou uma experiência inusitada: revelou ter ouvido de um motorista a frase 'Me sinto honrada de ser tão odiada', comentário que reflete o impacto de sua personagem no público. Fora das telas, a realidade policial da Bahia tem sido marcada por uma operação de grande porte. A Polícia Civil realizou uma ação que resultou na prisão de 616 foragidos e na apreensão de uma tonelada de fogos irregulares.

A operação, que faz parte de uma série de iniciativas desde o início de junho, visa reforçar a segurança durante as festas juninas. Um caso específico chama a atenção: a demolição de um suposto 'resort' associado ao traficante conhecido como Peixão. A ação, inicialmente prevista para dezembro de 2023, foi adiada por mais de um ano devido a vazamentos de informações e interferência política, sendo concretizada apenas cerca de um ano e dois meses depois.

O período das festas juninas também tem efeitos econômicos significativos. No Rio de Janeiro, estima-se que as comemorações movimentem cerca de R$ 9,6 milhões. Enquanto isso, o mundo dos famosos segue com suas próprias histórias. O ex-jogador Romário voltou a ser notícia após aparecer acompanhado por sete mulheres em seis meses, sendo que duas delas estão na Copa do Mundo e outra aguarda uma viagem prometida.

Em outro episódio, a modelo Nana Gouvêa relatou que soube pelo Google que um jovem com quem se encontrou estava hospedado no mesmo hotel, expressando indignação com o que considerou um desrespeito à sua privacidade. Esses eventos, entre a ficção e a realidade, compõem um cenário diverso de notícias que misturam entretenimento, segurança pública e comportamento





jornalextra / 🏆 6. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Novela Policial Festas Juninas Romário Economia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Quem é Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro alvo da nova fase da Operação Compliance ZeroEmpresário baiano começou a vida vendendo velas, em seguida investiu em um bloco de carnaval e passou a comercializar abadás antes de se aventurar no setor financeiro

Read more »

Quem é Augusto Lima, banqueiro alvo de operação da PF sobre caso MasterEx-sócio de Vorcaro já foi preso em outra fase da Operação Compliance Zero no ano passado

Read more »

Rivais de Wagner na Bahia silenciam sobre operação da PFGrupo político de ACM Neto evita críticas ao senador horas após buscas; aliados falam em acordo informal para evitar caso Master no contexto eleitoral

Read more »

Ticiane Pinheiro grava cena de ‘Quem ama cuida’: saiba o que ela fará na novelaA apresentadora compartilhou registros dos bastidores ao lado de Flávia Alessandra e Maria Ribeiro durante as gravações da trama

Read more »