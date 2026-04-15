Novas Regras para Refeitórios Escolares na Espanha: Um Marco para a Alimentação Infantil

O Real Decreto sobre refeitórios escolares, em vigor a partir de 16 de abril, estabelece critérios mínimos obrigatórios para centros educativos espanhóis, visando melhorar a alimentação infantil, promover a saúde e garantir a transparência.

Nesta quinta-feira, 16 de abril, entra em vigor o Real Decreto sobre refeitórios escolares , uma norma que, pela primeira vez, estabelece critérios mínimos obrigatórios para todos os centros educativos do país - públicos, concertados e privados - que ministram desde o segundo ciclo de infantil até a formação profissional de grau médio. Esta não é uma mudança menor: afeta mais de oito milhões de crianças escolarizadas na Espanha e finalmente coloca a alimentação escolar no lugar que merece dentro das políticas públicas. Além disso, chega após anos de trabalho de entidades, profissionais e comunidades educativas que defendemos que a comida na escola não é um trâmite logístico, mas sim um direito e uma ferramenta pedagógica de primeira ordem.

Durante muito tempo, os refeitórios escolares sofreram de uma falta de visão estrutural. Em um país onde uma em cada três crianças tem excesso de peso e onde as desigualdades alimentares se agravam, a escola deveria ser um espaço protetor. No entanto, a desconexão com a origem e a sazonalidade dos alimentos, a escassa participação das famílias, a falta de acompanhamento formativo e a ausência de padrões comuns limitaram seu potencial. A alimentação infantil na Espanha precisava de uma mudança profunda, e este decreto é uma resposta a essa urgência.

O decreto que agora entra em vigor incorpora avanços que defendemos há anos em múltiplas organizações. Entre eles, um se destaca por sua capacidade transformadora: a introdução obrigatória de proteína vegetal como segundo prato entre uma e cinco vezes por semana. É uma mudança estrutural que reconhece, finalmente, o papel central das leguminosas e outras fontes vegetais (frutas, verduras, cereais integrais) em uma dieta saudável, sustentável e acessível. Para aqueles que impulsionam ideias como a Campanha de leguminosas de qualidade do país há uma década, este passo representa um respaldo institucional a uma reivindicação histórica.

Outro avanço fundamental é a garantia de menus adaptados não só por alergias ou intolerâncias, mas também por motivos éticos ou religiosos. Isso representa um passo decisivo em direção à inclusão e ao respeito à diversidade cultural e alimentar das famílias. A transparência, historicamente uma das grandes carências do sistema, também é reforçada. A partir de agora, os centros deverão publicar mensalmente menus detalhados, incluindo técnicas culinárias, guarnições, molhos e alérgenos, e orientar as famílias sobre como complementar o jantar.

Mas a transparência não pode ficar apenas no menu. O grande desafio pendente é a governança do refeitório escolar: quem decide, como se gere, qual o papel das famílias, dos alunos, do pessoal da cozinha e da monitoria. Sem espaços reais de participação, sem corresponsabilidade, sem mecanismos claros de acompanhamento e melhoria, a transformação será bastante limitada. O controle e acompanhamento, outro ponto crítico, também se fortalece. A Agência Espanhola de Segurança Alimentar e Nutrição (AESAN) atualizou o Programa 2.16 do Plano Nacional de Controle Oficial da Cadeia Alimentar, que se estende até 2030. As comunidades autônomas revisarão programações de menus e realizarão inspeções presenciais, registrando irregularidades em relatórios oficiais que chegarão a centros, AMPAs, empresas de catering e administrações educacionais.

Este decreto não nasce no vazio. Faz parte de um movimento europeu mais amplo que reconhece que a alimentação escolar é um pilar da justiça social. A Garantia Infantil Europeia, o programa de distribuição de frutas e verduras e projetos como SchoolFood4Change apontam na mesma direção: tratar a comida escolar como um investimento estratégico, não como uma despesa. A evidência da abordagem integral da alimentação em toda a escola (whole school food approach, em inglês) é clara: quando a alimentação é integrada como tema transversal no currículo e na cultura do centro, os resultados são mensuráveis e transformadores.

O que começa nesta quinta-feira é, na realidade, a consolidação de um trabalho coletivo. Insistimos durante anos para que a Espanha se aproxime de modelos como os da Estônia, Suécia e França, onde a comida escolar é um direito universal e uma ferramenta educativa. Este decreto não resolve todos os desafios, mas marca um antes e um depois. Agora, é preciso continuar avançando, especialmente em educação alimentar, porque nenhuma mudança estrutural será sustentável sem uma cidadania (in)formada, crítica e capaz de desfrutar da comida como um ato de saúde, cultura, comunidade e responsabilidade ambiental





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