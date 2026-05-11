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Novas isenções e reduções na taxa de inscrição do Vestibular 2027 da USP para candidatos com renda baixa ou vínculo com a rede pública de ensino

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Novas isenções e reduções na taxa de inscrição do Vestibular 2027 da USP para candidatos com renda baixa ou vínculo com a rede pública de ensino
Vestibular 2027FuvestIsolamento Das Aulas
📆5/11/2026 3:14 AM
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A Fuvest abre o período para solicitação de isenção ou redução da taxa de inscrição do Vestibular 2027 da USP, oferecendo novas oportunidades para candidatos com renda baixa e aqueles vinculados a escolas públicas

A Fuvest abrirá, às 12h, desta segunda-feira (11), o período para solicitação de isenção ou redução da taxa de inscrição do Vestibular 2027 da USP.

Os pedidos deverão ser realizados exclusivamente on-line, no site da fundação, até as 12h de 10 de julho. A fundação recomenda que os candidatos consultem previamente o regulamento e organizem a documentação necessária com antecedência para evitar problemas no envio das solicitações.

Neste ano, uma das novidades é a concessão de isenção integral da taxa de inscrição para estudantes vinculados a cursinhos populares mantidos por entidades estudantis das unidades USP, independentemente da renda familiar, desde que a condição seja devidamente comprovada. Também terão direito à isenção total os candidatos com renda pessoal bruta ou renda bruta familiar per capita de até R$ 2.431,50.

Já aqueles com renda pessoal bruta ou renda bruta familiar per capita de até R$ 4.863,00 poderão solicitar redução de 50% da taxa de inscrição, desde que atendam aos critérios estabelecidos no regulamento

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