Novas imagens revelam detalhes do ataque a evento com Trump; suspeito tentava assassiná-lo

A Justiça dos EUA divulgou imagens do momento em que Cole Allen tentou invadir jantar do presidente Trump, ferindo um agente do Serviço Secreto. O suspeito é acusado de tentativa de assassinato e transporte ilegal de armas.

Novas imagens divulgadas pela Justiça dos Estados Unidos revelam detalhes do incidente ocorrido no sábado (25) durante um jantar do presidente Donald Trump com jornalistas na Casa Branca.

As imagens mostram o momento em que Cole Allen, um homem de 31 anos, tentou invadir o evento armado, resultando em um confronto com agentes do Serviço Secreto. O suspeito foi contido e preso, mas um agente do Serviço Secreto ficou ferido durante a ação. As imagens, divulgadas pela procuradora-geral do Distrito de Colúmbia, Jeanine Pirro, mostram Allen correndo por um detector de metais antes de atirar contra um agente.

Autoridades afirmam que o agente foi atingido à queima-roupa enquanto o suspeito tentava passar por um ponto de controle de segurança. O agente revidou com cinco disparos, mas Allen não foi atingido e caiu após ferir o joelho, sendo imobilizado por outros agentes perto da escadaria que levava ao salão onde ocorria o jantar. De acordo com promotores, Allen planejava assassinar o presidente Trump.

O caso gerou dúvidas sobre como o agente foi baleado, incluindo a possibilidade de um tiro feito por outro agente, hipótese negada pelo governo dos EUA. Questionado sobre o incidente, Trump afirmou que não foi fogo amigo e que não pretende usar colete à prova de balas em eventos públicos, alegando que isso o faria parecer mais pesado.

Allen é acusado de tentativa de assassinato, disparo de arma de fogo durante um crime de violência e transporte ilegal de armas e munições através de fronteiras estaduais. Ele ainda não se declarou culpado. As imagens mostram o suspeito correndo entre agentes do Serviço Secreto, destacando a gravidade do incidente e levantando questões sobre a segurança em eventos presidenciais. O caso continua sob investigação, e as autoridades estão analisando as circunstâncias que permitiram que Allen chegasse tão perto do presidente.

O incidente também reacendeu o debate sobre a proteção de figuras públicas e a eficácia dos protocolos de segurança em eventos de alto perfil. Enquanto isso, Trump continua com sua agenda, mas o incidente serviu como um lembrete da constante ameaça à segurança que os líderes mundiais enfrentam





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