Nova Zelândia e Irã empatam em 1 a 1

A partida entre a Nova Zelândia e o Irã foi marcada por gols e oportunidades perdidas. O time neozelandês abriu o placar com uma finalização de Chris Wood, mas o Irã igualou com uma finalização de Ramin Rezaeian. A partida foi equilibrada e os dois times estavam em busca de mais gols.

A partida entre a Nova Zelândia e o Irã começou com o time iraniano pressionando o adversário em busca de um gol. No entanto, foi o time neozelandês que abriu o placar.

Chris Wood recebeu uma assistência de Callum McCowatt e finalizou com o pé direito de fora da área, acertando o centro do gol. O Irã não demorou a reagir e Ramin Rezaeian finalizou com o pé direito do meio da área, acertando o canto inferior esquerdo do gol. A partida estava equilibrada e os dois times estavam em busca de mais gols.

Liberato Cacace recebeu uma assistência de Sarpreet Singh e finalizou com o pé esquerdo do lado esquerdo da área, mas o goleiro conseguiu defender. Mehdi Taremi bateu no poste direito com uma finalização com o pé direito de fora da área, após um contra-ataque. Sarpreet Singh finalizou com o pé esquerdo de fora da área, mas a bola foi defendida.

No entanto, o time neozelandês conseguiu marcar novamente e Elijah Just finalizou com o pé direito do meio da área, acertando no centro do gol. O Irã não desistiu e Arya Yousefi finalizou com o pé direito do lado esquerdo da área, mas a bola foi defendida. A partida estava equilibrada e os dois times estavam em busca de mais gols





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