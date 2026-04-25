Nova Rodada de Negociações entre EUA e Irã Pode Ocorrer no Paquistão

Possível retomada das negociações de paz entre Estados Unidos e Irã com a mediação do Paquistão. Delegações de ambos os países se encontram em Islamabad, mas sem encontros diretos agendados.

Uma nova rodada potencial de negociações de paz entre Washington e Teerã se aproxima, com o Paquistão servindo como possível palco para encontros nas próximas horas.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Aragchi, já chegou a Islamabad na noite de sexta-feira, 24 de maio, enquanto os enviados especiais do presidente Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, são esperados na capital paquistanesa neste sábado, 25 de maio. No entanto, é crucial notar que, até o momento, nenhum encontro formal entre as delegações americana e iraniana foi oficialmente agendado. A complexidade da situação é acentuada pelas declarações conflitantes de ambas as partes.

Embora a Casa Branca tenha divulgado que Witkoff e Kushner viajam a Islamabad especificamente para negociações com Aragchi, Teerã insiste que seus representantes não têm intenção de se reunir com os americanos. O governo iraniano descreve a visita do ministro das Relações Exteriores ao Paquistão como parte de uma agenda regional mais ampla, focada em consultas bilaterais e na avaliação da conjuntura regional.

O presidente iraniano tem defendido a 'diplomacia' como caminho para a resolução de tensões, especialmente após a apreensão de um navio por forças da União Europeia. Em sua conta na rede social X, o ministro Aragchi detalhou que sua viagem inclui paradas em Islamabad, Muscat e Moscou, com o objetivo de coordenar esforços com parceiros em questões bilaterais e monitorar a evolução da situação regional.

As autoridades iranianas enfatizam que as discussões em Islamabad serão estritamente bilaterais, em alto nível, e envolverão apenas autoridades paquistanesas. A ausência de um encontro direto Irã-Estados Unidos é reforçada pela informação de que os enviados americanos não devem chegar ao Paquistão antes da noite de sábado. A comunicação entre Teerã e Washington, portanto, será mediada pelo Paquistão, que transmitirá as mensagens iranianas aos Estados Unidos.

Observadores paquistaneses, com um toque de ironia, descrevem o processo como 'discussões sobre discussões', refletindo o ceticismo em relação a um avanço rápido. A principal condição imposta pelo Irã para a retomada de um diálogo direto é o fim do bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos aos seus portos.

Sem progressos nessa frente, a expectativa é que o Paquistão continue a desempenhar um papel de mediador, seguindo a visita do chefe do Exército paquistanês, Asim Munir, a Teerã na semana passada, quando transmitiu mensagens de Washington às autoridades iranianas. Do ponto de vista de Islamabad, a visita do chanceler iraniano é vista como um sinal positivo, resultado de uma intensa diplomacia de bastidores conduzida pelo Paquistão nos últimos dias.

A capital paquistanesa já sediou a primeira rodada de negociações entre americanos e iranianos em 11 de abril. Embora o Irã tenha indicado a intenção de apresentar uma proposta para atender às exigências americanas, os detalhes dessa proposta ainda são desconhecidos.

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, expressou otimismo cauteloso, afirmando que o Irã ainda tem a oportunidade de alcançar um 'bom acordo' com os Estados Unidos, desde que abandone de forma 'concreta e verificável' o desenvolvimento de armas nucleares. A situação permanece delicada e a possibilidade de um avanço diplomático depende da disposição de ambas as partes em ceder em suas posições.

A RFI, rádio francesa e agência de notícias, continua a acompanhar de perto os desdobramentos, transmitindo informações em francês e em outros 15 idiomas. Paralelamente, outras notícias ganham destaque, como a mudança na dieta de Gisele Bündchen, a audiência do 'BBB 26' e a rotina de exercícios de Paolla Oliveira, demonstrando a diversidade de temas que capturam a atenção do público





Terranoticiasbr / 🏆 29. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Irã Estados Unidos Paquistão Negociações De Paz Diplomacia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ministro do Irã deve chegar a Islamabad nesta sexta-feira, diz fonte no governo do PaquistãoPaquistão tem pressionado os dois lados a retomar as conversas de paz, mas ainda não há confirmação se os EUA vão participar

Read more »

Irã envia delegação ao Paquistão para negociações, dizem fontesSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Ministro das Relações Exteriores do Irã viajará nesta sexta ao PaquistãoA capital paquistanesa, Islamabad, se prepara para uma nova rodada de negociações entre os iranianos e os EUA, mas não há confirmação de que o encontro vá acontecer

Read more »

Delegação do Irã não deve negociar com os EUA no Paquistão, dizem fontesSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Trump confirma nova rodada de negociações com Irã no Paquistão neste sábadoViagem de Steve Witkoff e Jared Kushner terá como objetivo acabar com a guerra

Read more »

Irã e EUA se preparam para nova rodada de negociações com mediação do PaquistãoDelegações do Irã e dos Estados Unidos se encontram no Paquistão para possíveis negociações, com o país atuando como mediador. Apesar da ausência de encontros diretos confirmados, há expectativa de progresso nas conversas.

Read more »