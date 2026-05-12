Nova rodada de dados de inflação do Brasil e dos EUA em onda de guerra; expectativas para o IPC e CPI

A mediana do mercado apurada semanalmente pelo boletim Focus do BC indica que o IPCA de abril deve registrar alta de 0,69%, embora desaceleração ante o dado de 0,88% de março. No Brasil, a guerra no Oriente Médio pode levar a pressões inflacionárias devido ao conflito, enquanto no mercado dos Estados Unidos, as variações mais elevadas dos preços de alimentos e combustíveis colaboram para a diminuição da variação do índice. Enquanto isso, o Departamento de Pesquisa Econômica do Daycoval projeta que o IPCA de abril terá alta de 0,71% em função das altas nos preços dos alimentos e dos combustíveis em função do conflito, enquanto analistas ouvidos pelo CNN Money projetam que o IPC dos Estados Unidos atingirá 0,6%. No Brasil, a guerra também tem um impacto significativo nos preços dos alimentos, afetando assim a inflação de alimentos. Em resumo, os dados iniciais do Focus do BC, do Daycoval e da média projetada para os rates de inflação dos dois países oferecerão informações importantes sobre a pressão inflacionária e sobre a velocidade de desaceleração da inflação. A desaceleração atual só é um sinal do início da desaceleração da inflação, e portanto, a partir das projeções de inflação de longo prazo em relação ao Brasil e nos Estados Unidos, obteremos uma visão mais clara do impacto da guerra no Oriente Médio nos preços de alimentos e de energia e, finalmente, em sua extensão nas expectativas de inflação para o futuro nos dois países.

A nova rodada de dados de inflação do Brasil e dos Estados Unidos será lançada nesta terça-feira (12), sendo influenciada pelas incertezas geradas pela guerra no Oriente Médio.

Apesar da desaceleração ante o dado de março, os agentes econômicos continuarão aguardando pressões inflacionárias devido ao conflito, com efeitos secundários ainda mais evidentes além dos combustíveis. O destaque da inflação oficial de abril será em relação aos alimentos, conforme destacou um economista do Banco BV. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, as variações dos preços de alimentos e combustíveis ainda estarão mais elevadas, mas menores do que no mês anterior.

Isso, colaborando para a diminuição da variação do índice. Os combustíveis refletem os preços globais, permitindo repasses internos, enquanto os alimentos podem ter fatores climáticos e de frete. Segundo o Departamento de Pesquisa Econômica do Daycoval, as perspectivas foram marginalmente mais pesimas, prevendo uma alta de 0,71% no IPCA de abril. Com destaque nos preços da gasolina, medicamentos e alimentos, principalmente itens in natura, como leite, ovos de galinha, feijão e carne vermelha.

Os preços administrados, incluindo medicamentos e combustíveis propostos à alta sazonal, também mostraram pressão. Os serviços, como passagens aéreas, devem apresentar pequena variação de preços na leitura de abril, em função da deflação na sequência do conflito. Embora desacelerados, a taxa de inflação deve continuar em patamar elevado, sustentada pelos efeitos indiretos do conflito no Oriente Médio, que continuam se propagando pela inflação ao consumidor.

Com relação aos fatores climáticos que devem encarecer os preços dos alimentos, André Valério, economista sênior do Inter, reforçou que a inflação de alimentos será negativamente afetada pela ocorrência de El Niño no segundo semestre pressionando os valores no longo prazo. O Focus leva a sério as expectativas deterioradas para o futuro, destacando que pela nona semana consecutiva, o mercado financeiro revisou suas expectativas para a inflação em 2026, atingindo 4,91% na segunda-feira (11).

Para a analista Paula Zogbi, estrategista-chefe da Nomad, a expectativa para o CPI (Índice de Preços ao Consumidor) dos EUA é de certa aceleração no índice cheio, com efeitos BOST/do impacto dos preços de energia e núcleo mostrando inflação ainda resiliente





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