Nova rodada da pesquisa Quaest confirma crescimento de Flávio Bolsonaro e demonstra equilíbrio em cenários de disputa

A pesquisa national ganhou destaque por apontar crescimento do senador Flávio Bolsonaro e maior equilíbrio em cenários de disputa contra o presidente Lula, com cenários apertados em simulações de segundo turno, na margem de erro, entre Lula e Flávio Bolsonaro.

A Genial/Quaest iniciou na sexta-feira, 08 uma nova rodada de sua pesquisa nacional sobre a corrida presidencial de 2026 , com previsão de divulgação para a próxima quarta-feira, 13.

Após levantamentos recentes indicando crescimento do senador Flávio Bolsonaro e maior equilíbrio em cenários de disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a expectativa sobre a nova rodada da Quaest aumentou. Essa pesquisa indicará a dinâmica entre Lula e Flávio Bolsonaro, que encabeçam o cenário eleitoral brasileiro, e poderá revelar se o senador mantém trajetória de crescimento nas intenções de voto ou se Lula estabilizou seus índices de apoio.

Com sua combinação de pesquisas nacionais com levantamentos estaduais em grandes colégios eleitorais, a Quaest está sendo observada como um dos principais termômetros do cenário eleitoral no Brasil





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