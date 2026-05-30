Nova regra proíbe uso de PMMA em procedimentos estéticos após morte de paciente em São Paulo

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a proibição do uso do PMMA em procedimentos estéticos, exceto em casos específicos de reconstrução facial em pacientes com HIV. A decisão ocorre após a morte da maquiadora Roseli Fernandes, de 48 anos, que sofreu complicações após aplicação da substância em uma clínica em São Paulo. A médica responsável, Tábita Nunes Marcolino Jorge, é investigada por homicídio culposo e já teria envolvimento em outros casos similares. O PMMA, preenchedor não reabsorvível, era utilizado para aumento de glúteos e harmonização facial, mas apresentava riscos elevados de complicações permanentes. A nova norma visa proteger a população e incentivar o uso de materiais mais seguros, como o ácido hialurônico. A proibição não atinge aplicações médicas reparadoras devidamente autorizadas.

Uma nova regra imposta pelos órgãos reguladores brasileiros proíbe médicos de utilizarem a substância PMMA (polimetilmetacrilato) em procedimentos estéticos. A medida, que visa reduzir os riscos à saúde da população, reacende o debate em todo o país sobre a segurança de preenchedores corporais, especialmente após a morte da maquiadora Roseli Fernandes , de 48 anos.

O caso ocorreu na última terça-feira (26), em uma clínica na zona sul de São Paulo. Roseli submetera-se a um procedimento para aumento dos glúteos com aplicação de 300 ml de PMMA. Segundo o boletim de ocorrência, ela começou a sentir dores, mal-estar e falta de ar durante a madrugada. No dia seguinte, dirigiu-se à clínica, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu antes de ser reavaliada pela médica responsável.

A profissional, Tábita Nunes Marcolino Jorge, tornou-se alvo de investigação policial, pois já teria se envolvido em ao menos outros dois casos semelhantes em Goiás, onde foi sócia-administradora de uma clínica de estética. Em nota, a defesa da médica afirmou que a investigação está em estágio inicial e que não há laudo que comprove relação entre o procedimento e o óbito. A médica prestou depoimento e se colocou à disposição das autoridades, expressando solidariedade à família.

O PMMA é um material plástico utilizado como preenchedor para aumentar volume em diferentes partes do corpo. Diferentemente de outros preenchedores, como o ácido hialurônico, o PMMA não é absorvido pelo organismo, sendo seus efeitos permanentes e podendo causar complicações mesmo anos após a aplicação. A nova regra permite o uso da substância apenas em situações específicas, como tratamentos reparadores em pacientes com HIV que apresentam lipoatrofia facial, mediante critérios técnicos e indicação médica.

O ácido hialurônico, absorvido naturalmente e com menor risco de complicações permanentes, tornou-se uma das opções mais seguras para procedimentos estéticos





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