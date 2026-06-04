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Nova regra do Ministério do Trabalho exige convenção coletiva para funcionamento do comércio em feriados

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Nova regra do Ministério do Trabalho exige convenção coletiva para funcionamento do comércio em feriados
FeriadosComércioConvenção Coletiva
📆6/4/2026 11:19 PM
📰JornalOGlobo
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Portaria do MTE determina que supermercados, farmácias e outros segmentos do comércio só podem abrir em feriados mediante negociação coletiva. Medida entra em vigor em junho e afeta o feriado de Corpus Christi.

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) publicou uma portaria que altera as regras para o funcionamento do comércio em feriados. A partir de junho, estabelecimentos como supermercados, hipermercados, farmácias, lojas em geral, atacadistas e distribuidores de produtos industrializados, além de pontos localizados em portos, aeroportos, rodoviárias e hotéis, só poderão abrir em feriados se houver uma convenção coletiva entre patrões e empregados.

A medida extingue a possibilidade de decisão unilateral das empresas, que antes podiam determinar a abertura sem negociação prévia. O primeiro feriado a ser afetado pela nova regra é Corpus Christi, celebrado em 30 de maio. A portaria foi originalmente publicada em 2023, mas teve sua entrada em vigor adiada por cinco vezes devido à resistência de representantes do setor empresarial e de parlamentares.

Em fevereiro de 2024, o governo adiou a implementação por mais 90 dias e criou uma comissão bipartite com representantes de empregadores e trabalhadores para buscar consenso. Apesar dos atrasos, a norma está em vigor desde o início de junho. As condições para o trabalho em feriados, como pagamento adicional, compensação de jornada ou concessão de folgas, deverão ser definidas exclusivamente por meio de negociação coletiva. Empresas que descumprirem a portaria estarão sujeitas a multas.

A mudança não atinge todas as atividades autorizadas a funcionar em feriados; apenas os segmentos listados dependem agora de convenção coletiva. A medida visa equilibrar os interesses dos trabalhadores e dos empregadores, garantindo que os direitos dos funcionários sejam respeitados mesmo em datas comemorativas. É importante destacar que a portaria não se aplica a serviços essenciais ou a atividades já regulamentadas por legislação específica. A fiscalização caberá aos auditores fiscais do trabalho, que poderão autuar empresas irregulares.

A iniciativa faz parte de um esforço do governo para fortalecer a negociação coletiva e reduzir a precarização das relações de trabalho. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores, mas toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas

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