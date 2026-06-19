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Nova regra do Enem exige nota mínima para exercer Medicina: entenda impactos e detalhes

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Nova regra do Enem exige nota mínima para exercer Medicina: entenda impactos e detalhes
EnemMedicinaRegra
📆6/19/2026 9:51 PM
📰JornalOGlobo
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Entenda a nova regra que estabelece nota mínima no Enem para obtenção do registro profissional em Medicina. A medida afeta futuros médicos, define critérios de avaliação e altera procedimentos de inscrição nos conselhos regionais. Saiba quem está incluído, como fica a situação de quem não atingir a pontuação e as razões por trás da mudança.

A partir de agora, para se habilitar ao exercício da Medicina no Brasil, será necessário obter uma nota mínima no Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ).

A determinação, estabelecida pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), visa elevar o padrão de qualidade na formação médica e garantir que apenas candidatos com base acadêmica sólida possam ingressar na profissão. A regra se aplica a todos os estudantes que concluírem o ensino médio e pretendem se matricular em cursos de Medicina a partir do próximo processo seletivo.

A nota mínima ainda não foi divulgada oficialmente, mas especialistas estimam que ficará entre 700 e 750 pontos na média aritmética das provas, considerando a escala do Enem. Essa exigência será somada aos demais critérios de seleção das universidades, como vestibular próprio ou notas do ensino médio. A principal mudança ocorre no processo de inscrição nos conselhos regionais de medicina (CRMs). Atualmente, o registro provisório é concedido após a conclusão da graduação.

Com a nova regra, o futuro médico precisará comprovar, além do diploma, o desempenho mínimo no Enem no momento da solicitação do registro. Quem não atingir a pontuação exigida não poderá obter o registro, o que significa que não poderá exercer a atividade médica, mesmo formado. Essa medida busca criar um filtro adicional, garantindo que o profissional demonstrou proficiência em conhecimentos básicos já na fase de entrada na faculdade.

Para os alunos já matriculados em Medicina, a regra não terá efeito retroativo. Eles continuarão seguindo as normas vigentes à época de sua admissão.

No entanto, os estudantes que trancaram matrícula ou ingressaram por transferência externa podem ser afetados, dependendo da data de sua entrada no curso. O CFM argumenta que a iniciativa responde a antigas reivindicações da sociedade por médicos melhor preparados e alinhada a práticas internacionais, onde exames padronizados são usados como requisito para cursos de alta complexidade.

A expectativa é que a medida estimule uma preparação mais rigorosa já no ensino médio e eleve a qualidade dos futuros profissionais, impactando positivamente o sistema de saúde brasileiro

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