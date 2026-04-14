Nova presidente do INSS prioriza recuperação da confiança e modernização dos sistemas

Ana Cristina Silveira, nova presidente do INSS, anuncia foco em agilizar análise de benefícios, modernizar sistemas e recuperar a confiança da população. Medidas incluem mutirões, melhorias no aplicativo Meu INSS e adiamento de exigência da CIN.

Ana Cristina Silveira , a recém-empossada presidente do Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS ), delineou sua visão para o futuro da instituição, enfatizando a importância de recuperar a confiança da população brasileira e, simultaneamente, otimizar a eficiência dos processos. Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, Silveira declarou que sua prioridade máxima é restabelecer a fé dos cidadãos no INSS , um objetivo ambicioso que engloba a modernização de sistemas, a aceleração da análise de benefícios e a valorização dos servidores. A nova gestão do INSS aposta em uma abordagem multifacetada, combinando tecnologia de ponta, aprimoramento da gestão interna e o reconhecimento do valor dos servidores públicos. A meta é clara: criar um sistema mais ágil, confiável e acessível para os milhões de brasileiros que dependem dos serviços previdenciários, garantindo que o INSS cumpra sua missão essencial de amparar os cidadãos em momentos de necessidade. O compromisso da nova gestão com a transparência e a comunicação clara com a população é fundamental para desmistificar informações incorretas e combater a desinformação. O foco na valorização dos servidores, que possuem expertise e conhecimento acumulados ao longo dos anos, é um pilar estratégico para alcançar os objetivos propostos. A nova direção busca integrar os servidores ao processo de transformação, reconhecendo seu papel fundamental na prestação de serviços de qualidade e no atendimento às necessidades dos segurados.

A presidente Silveira destacou um ponto crucial: a diferença entre o volume total de processos em andamento e a fila real de análise. Segundo ela, do total de 2,7 milhões de processos no INSS, uma parte significativa não representa atrasos efetivos. Desses, cerca de 1,3 milhão são pedidos de benefícios que entram mensalmente, e aproximadamente 500 mil dependem da ação dos segurados, como a apresentação de documentos ou comparecimento às agências. Com base nesses dados, a fila de espera real estaria em torno de 900 mil processos. A gestão atual tem implementado medidas desde o início do ano, que já resultaram na redução de 130 mil processos, com o apoio de mutirões e o uso de novas ferramentas.

A estratégia de modernização do INSS abrange tanto a tecnologia quanto a reorganização interna. Silveira mencionou a parceria com a Dataprev para melhorar a estabilidade dos sistemas e garantir o funcionamento das plataformas. Entre as ações em andamento, destacam-se reuniões semanais com a Dataprev, aprimoramento do aplicativo Meu INSS para torná-lo mais intuitivo e o desenvolvimento de ferramentas para agilizar o trabalho dos servidores. Silveira, que é servidora de carreira, enfatizou seu conhecimento dos fluxos de trabalho e sua determinação em otimizar os processos para aumentar a agilidade. Ela também citou soluções recentes, como o novo Atestmed, que acelera a análise documental, e a Perícia Conectada, que amplia o atendimento em regiões remotas, como exemplos concretos da modernização em curso. Os mutirões regionais, especialmente nas regiões Norte e Centro-Oeste, onde a demanda reprimida é maior, continuam sendo uma ferramenta essencial para reduzir a fila de espera e garantir que os benefícios por incapacidade e assistenciais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), sejam concedidos com a maior brevidade possível.

Em relação à biometria e à segurança, a presidente Silveira esclareceu dúvidas sobre o uso da Carteira de Identidade Nacional (CIN). A exigência da CIN para a concessão de novos benefícios, inicialmente prevista para 1º de maio, foi adiada para 1º de janeiro de 2027. Silveira tranquilizou a população, afirmando que não haverá suspensão ou corte de benefícios devido à biometria e desmentindo fake news sobre o assunto. Ela ressaltou que a maioria dos brasileiros já possui dados biométricos cadastrados em diversas bases, como a Justiça Eleitoral, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o passaporte. A presidente alertou a população sobre golpes e orientou os segurados a evitar clicar em links suspeitos recebidos por SMS ou WhatsApp. Em caso de dúvidas, a orientação é entrar em contato com a Central 135 ou procurar uma agência do INSS. A nova gestão reafirma o compromisso com a proteção dos segurados contra fraudes e a disseminação de informações falsas, buscando garantir a segurança e a integridade dos benefícios previdenciários. A comunicação clara e transparente com a população é uma prioridade, visando fortalecer a confiança no INSS e garantir que os cidadãos tenham acesso aos seus direitos de forma eficiente e segura. A combinação de tecnologia, gestão eficiente e valorização dos servidores representa a base da estratégia da nova gestão para modernizar o INSS e proporcionar um serviço de qualidade aos cidadãos brasileiros.





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