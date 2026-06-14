Nova presidente da Cidade das Artes planeja integrar complexo à cena cultural carioca

Isabel Werneck assume a presidência da Cidade das Artes com planos de reposicionar o complexo, promovendo ensaios abertos da OSB e participação na ArtRio, além de ampliar atividades gratuitas e diversificar a programação.

No cargo há três meses, a arquiteta e musicista Isabel Werneck assumiu a presidência da Cidade das Artes com a missão de reposicionar o complexo cultural na cena do Rio de Janeiro.

Ela planeja transformar o espaço em um polo de criação e encontro, integrando-o à rotina dos cariocas. Entre as propostas estão a realização de ensaios abertos da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) e a inclusão no circuito da ArtRio, uma das principais feiras de arte da América Latina. A ideia é ampliar o acesso, com atividades gratuitas ou a preços populares, e diversificar a programação para atingir diferentes públicos.

Com 97 mil metros quadrados, a Cidade das Artes reúne salas de espetáculo, espaços de ensaio, biblioteca e áreas expositivas. Isabel Werneck quer que o local seja visto não apenas como palco de grandes espetáculos, mas como um centro de formação e encontro. Ela destaca a importância de integrar todas as linguagens artísticas e de criar iniciativas que aproximem a população, incluindo moradores da região, estudantes e pessoas sem contato prévio com determinadas expressões culturais.

Atualmente, a OSB é a única companhia residente, e a presidente pretende abrir seus ensaios ao público, fortalecendo a relação com a música de concerto. Além disso, busca atrair outras companhias para se instalarem no complexo. Para as artes visuais, a Cidade das Artes será inserida no calendário da ArtRio. Outras ações incluem eventos como o FutYANdo, nos dias de jogos do Brasil, com transmissão e shows.

A gestora acredita que essas medidas vão reposicionar o espaço e torná-lo mais acessível e presente no cotidiano dos cariocas





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