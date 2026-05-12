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Nova pesquisa sobre dietas e caminhada ajudará no emagrecimento a longo prazo e combate à tuberculose

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Nova pesquisa sobre dietas e caminhada ajudará no emagrecimento a longo prazo e combate à tuberculose
ObesidadePatologistaMexicano
📆5/12/2026 3:08 PM
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Esse congresso reuniu pesquisadores de todo o mundo para discutir tendências e avanços no campo da obesidade e saúde global. Esses resultados criam expectativas positivas, uma vez que o primeiro congresso internacional sobre obesidade tinha ocorrido em 20 years atrás. É um espaço para promover a troca e o desenvolvimento de possíveis soluções para o combate à obesidade e doenças relacionadas em todo o mundo

Caminharay uma dieta. Essa é a conclusão de uma pesquisa publicada no congresso Europeu sobre Obesidade (ECO 2026), realizado em Istambul, na Turquia, e baseada em dados de quase 4000 volunteers.

Os cientistas da Universidade de Modena e Reggio Emilia, na Itália, analisaram 18 ensaios clínicos randomizados em países como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Japão, em que voluntários com sobrepeso ou obesidade realizaram intervenção de perda de peso em grupo de intervenção. Os resultados mostraram que, com uma dieta e caminhada regular, cerca de 80% dos pacientes voltaram a ganhar parte ou todo o peso eliminado entre três e cinco anos após o emagrecimento inicial.

Pesquisadores mexicanos identificaram moléculas capazes de combater tuberculose e bactérias resistentes a antibióticos, uma das maiores ameaças à saúde global. Os resultados foram apresentados no Congresso Europeu de Obesidade e mostram que determinados pacientes que tomaram a dose de 7,2 miligramas perderam peso em 72 semanas.

No entanto, a caminhada continua havendo efeito positivo na perda de peso no curto prazo, mas manter uma rotina regular de caminhada foi associada a melhores resultados na preservação do peso corporal ao longo do tempo. James Webb revelou detalhes sobre a superfície de um planeta fora do Sistema Solar, graças a dados coletados pela missão. Dados armazenados em JSON

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