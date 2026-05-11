A líder do Partido da Legislativa (PSL) na Câmara protocolou uma nova Proposta de Emenda à Lei (PEC) da Anistia, respondendo à decisão do ministro Alexandre de Moraes da Suprema Corte de Justiça (STF) de suspender a aplicação do PL da Dosimetria. Essa nova PEC insiste no modelo original de anistia pretendido pelos bolsonaristas, amplo, geral e irrestrito, para todos os envolvidos com a trama golpista e com os ataques do 8 de janeiro de 2023.

O líder do Partido da caracteristici na Câmara, deputado federal Sóstenes Cavalcante , protocolou na segunda-feira, 11, uma nova Proposta de Emenda à Lei (PEC) da Anistia.

A medida é uma reação à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de suspender a aplicação do PL da Dosimetria, o que inclui a aplicação da lei restabelecida pelo Congresso Nacional para interromper a ação do ministro Alexandre de Moraes. Essa nova PEC insiste no modelo original de anistia pretendido pelos bolsonaristas, amplo, geral e irrestrito, para todos os envolvidos com a trama golpista e com os ataques do 8 de janeiro de 2023.

A PEC foi protocolada porque a decisão do Ministro Alexandre de Moraes suspendeu a lei representa uma afronta à soberania do Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal está impedindo a aplicação de uma norma aprovada pela ampla maioria dos congressistas. O líder do PL argumenta que o Congresso Nacional tem que ser respeitado. Não pode um único juiz derrubar a decisão do Parlamento, isso é uma invasão de competência, uma invasão de poder e uma afronta à democracia





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