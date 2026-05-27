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Nova NR‑1 amplia responsabilidade das empresas na prevenção de doenças mentais

Saúde E Trabalho News

Nova NR‑1 amplia responsabilidade das empresas na prevenção de doenças mentais
NR‑1Saúde MentalRiscos Psicossociais
📆5/27/2026 8:37 AM
📰g1
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A atualização da NR‑1 obriga empregadores a identificar e mitigar riscos psicossociais, reforça mecanismos de escuta e amplia a fiscalização, buscando reduzir o recorde de afastamentos por transtornos mentais no Brasil.

A atualização da Norma Regulamentadora nº 1 ( NR‑1 ) entrou em vigor na última terça‑feira e trouxe mudanças significativas no tratamento da saúde mental dentro das empresas.

A nova redação impõe ao empregador a obrigação de identificar, prevenir e gerir fatores de risco psicossociais que possam causar adoecimento mental nos trabalhadores. Entre as exigências estão a avaliação de metas abusivas, jornadas excessivas, situações de assédio moral ou sexual, sobrecarga de tarefas e falhas na organização do trabalho.

Assim, a responsabilidade de cuidar da saúde mental deixa de recair apenas sobre o indivíduo e passa a ser compartilhada com a estrutura organizacional, exigindo medidas práticas de prevenção, canais de escuta ativa e participação dos funcionários na definição de metas. A norma ainda amplia a fiscalização sobre empresas que apresentem elevados índices de afastamento por transtornos mentais e reforça o combate a todas as formas de violência no ambiente laboral.

Especialistas apontam que a medida busca reduzir um cenário alarmante: o Brasil registrou recorde de afastamentos por transtornos mentais por dois anos consecutivos. Dados da Organização Internacional do Trabalho, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, mostram que mais de dois mil ocupações já constam como vulneráveis, destacando funções como vendedor de varejo, faxineiro e auxiliar de escritório, que lidam diretamente com o público e mantêm serviços essenciais.

Profissões que exigem contato intenso, metas rígidas, jornadas prolongadas e exposição a situações de risco - como técnicos de enfermagem, motoristas e vigilantes - apresentam maior incidência de afastamentos. A perspectiva da nova NR‑1 é que, ao mitigar os fatores psicossociais, esses números comecem a cair, reduzindo o impacto econômico e social dos afastamentos. O caso de Adriana Fraga, enfermeira de 51 anos, ilustra a gravidade da doença mental no setor de saúde.

Depois de mais de duas décadas de atuação em clínicas, hospitais e unidades básicas de saúde, a profissional desenvolveu ansiedade, depressão, síndrome do pânico e fibromialgia, agravados por jornadas de oito horas diárias mais deslocamentos de até quatro horas. A pressão constante, a culpa atribuída à equipe de enfermagem quando há atrasos médicos e episódios de assédio moral e sexual, contribuíram para o colapso de sua saúde.

Apesar de inúmeras experiências traumáticas, como a morte de pacientes, Adriana relata que o apoio psicológico ainda é ausente na maioria das instituições, públicas ou privadas. Atualmente afastada, ela enfrenta ainda dificuldades para obter benefícios previdenciários, evidenciando a necessidade de políticas mais efetivas de prevenção e suporte psicológico no ambiente de trabalho

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NR‑1 Saúde Mental Riscos Psicossociais Afastamentos Assédio No Trabalho

 

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