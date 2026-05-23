Nova Lei da Transparência: ONU Reivoga Novas Normas para Indústria da Publicidade em Face ao Avanço da IA e Queda da Receita do Jornalismo

O relatório da ONU sobre publicidade, inteligência artificial e desinformação alerta à necessidade de novas regras de transparência para plataformas, AdTechs e anunciantes em função do avanço da automação e da queda de receita do jornalismo.

O relatório da ONU sobre publicidade, inteligência artificial e desinformação alerta à necessidade de novas regras de transparência para plataformas, AdTechs e anunciantes diante do avanço da automação e da queda de receita do jornalismo.

O documento defende que anunciantes precisam tratar a Inteligência Artificial (IA) não apenas como ferramenta de eficiência, mas como força estrutural que remodela o ambiente de notícias, debates públicos e democracia. O relatório descreve a integridade da informação como condição básica para participação cívica e exercício de direitos e vê o ecossistema informativo em ponto de crise devido à rápida adoção de IA, em combinação com modelos de negócio baseados em atenção e dados, e à facilitação da produção e distribuição de conteúdos falsos, manipuladores ou de ódio em escala industrial





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