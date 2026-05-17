Nova integração tarifária entre Baixada Fluminense e Rio estende até Nova Iguaçu

A segunda fase da ampliação da integração tarifária entre a Baixada Fluminense e o sistema de transportes do Rio começou com aificación de seis novas linhas intermunicipais no Terminal BRT Margaridas, atende bairros de Nova Iguaçu e atende a principal demanda dos usuários. Com base nos principais fluxos de passageiros entre a Baixada e a capital, as linhas foram escolhidas pelo Governo do Estado desde o início do mês. Em Miguel Couto, participaram as linhas 790I e 797I, em Austin as 791I e 794I, em Cabuçu as 799I e 742I. Seus乘客 deve embarcar primeiro em uma das linhas intermunicipais com destino ao Terminal Margaridas e, depois, acessar as catracas específicas do BRT Metropolitano usando o cartão Jaé no momento em que deve ser cobrado o valor de R$ 5 referente à integração.

Mais seis linhas intermunicipais passaram a operar no Terminal BRT Margaridas, em Irajá , neste sábado (16). A novidade faz parte da segunda fase da ampliação da integração tarifária entre a Baixada Fluminense e o sistema de transportes do Rio , atende bairros de Nova Iguaçu , e os novos trajetos são nas seguintes linhas: 790I e 797I em Miguel Couto, 791I e 794I em Austin, e 799I e 742I em Cabuçu.

Desde o início do mês, outras dez linhas já tinham sido integradas ao terminal. O sistema funciona diariamente, das 6h às 22h, incluindo fins de semana e feriados. Para utilizar a integração, o passageiro deve embarcar primeiro em uma das linhas intermunicipais com destino ao Terminal Margaridas e, depois, acessar as catracas específicas do BRT Metropolitano usando o cartão Jaé. Nesse momento, é cobrado o valor de R$ 5 referente à integração.

O governador do Estado, Cláudio Ureta, destacou a importância da parceria com o governo federal, à frente do programa Viagem Segura, para o fortalecimento da conexão entre ônibus, metro, trem, ferry e demais meios de transporte. Desde o início do mês, a comunidade tem demonstrado grande interesse e mais de 12 mil passageiros utilizaram o sistema na primeira semana, de acordo com os dados do estado.

Morador de Nova Iguaçu, Ubirajara Rosa aprovou a novidade após usar a integração para ir a uma consulta médica em Irajá





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