Nova Friburgo e Paty do Alferes registram as menores temperaturas do Brasil na manhã desta terça-feira

Duas cidades do Rio de Janeiro amanheceram entre as localidades mais frias do país, com Nova Friburgo marcando 4,3°C e Paty do Alferes 5,9°C, segundo o Inmet. Massa de ar frio antecipa sensação de inverno que começa em 20 de junho.

Na manhã desta terça-feira (9), a pouco mais de uma semana do início do inverno, duas cidades do estado do Rio de Janeiro se destacaram como as localidades com as menores temperaturas em todo o país, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ).

Em Nova Friburgo, situada na Região Serrana, os termômetros marcaram uma mínima de 4,3°C durante a madrugada, um valor que impressiona e que foi amplamente compartilhado nas redes sociais, onde moradores publicaram imagens do congelamento da água em pontos elevados como o Pico da Caledônia. Já em Paty do Alferes, na região Sul Fluminense, a temperatura mínima ficou em 5,9°C, também colocando o município entre os mais frios do Brasil no levantamento do Inmet.

Essas baixas temperaturas são reflexo da atuação de uma massa de ar frio que tem influenciado o tempo em diversas áreas do estado, com tendency para manhãs geladas, principalmente em regiões de serras e vales, onde historicamente os índices térmicos são mais baixos. Com a aproximação do inverno, que tem início oficial em 20 de junho, municípios da serra e do interior fluminense continuam a registrar temperaturas típicas da estação, indicando que o frio deve se intensificar nas próximas semanas.

Em contraste com o clima, a capital fluminense e outras áreas metropolitanas seguem com temperaturas amenas durante o dia, mas também com noites mais frias. O fenômeno é comum nesta época do ano devido à entrada de massas de ar polar, mas a intensidade observada nestes dois municípios surpreende, especialmente em Nova Friburgo, onde o frio foi mais acentuado.

A população se prepara para os meses mais gelados, com aumento da procura por itens de aquecimento e mudanças nos hábitos cotidianos. A previsão do tempo aponta para a manutenção dessas condições, com possibilidade de novos recordes de baixas temperaturas em pontos altos da região serrana, o que pode afetar a agricultura e o abastecimento de água.

Também há alerta para a formação de geada em algumas localidades, fenômeno que já foi observado em anos anteriores e que pode causar danos às plantações. As autoridades recomendaram atenção à população mais vulnerável, como idosos e pessoas em situação de rua, diante do frio intenso. Enquanto isso, o litoral do Rio de Janeiro deve permanecer com temperaturas mais elevadas, mas ainda assim com sensação de frio devido aos ventos.

O Inmet segue monitorando a situação e pode emitir alertas caso as temperaturas caiam ainda mais nas próximas noites, especialmente nos municípios de maior altitude. Esse padrão climático reforça a importância de estar preparado para as variações térmicas típicas do outono/inverno na região sudeste do Brasil, onde a oscilação entre calor e frio pode ser abrupta





jornalodia / 🏆 9. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Frio Temperatura Nova Friburgo Paty Do Alferes Inmet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Web Summit Rio destaca a nova geopolítica da tecnologia e a ascensão da IA agênticaO Web Summit Rio reúne mais de 71 mil participantes de 157 países e 2.725 startups, com discussões que vão além da tecnologia, abrangendo soberania digital, geopolítica e influência global. A IA agêntica domina as conversas, enquanto semicondutores, data centers e terras raras se tornam temas estratégicos. A disputa entre EUA e China molda o futuro da inteligência artificial, e grandes nomes da indústria e personalidades de outros setores debatem quem controlará as narrativas da próxima década.

Read more »

UFF Nova Friburgo inscreve até 19 de junho para cursos de fériasna área de ciências | Nova FriburgoSão 174 vagas presenciais para estudantes de Ensino Médio e Pré-universitário

Read more »

Elementos da natureza dão o tom à nova coleção criada por alunos da Firjan SENAI para a Fevest 2026 | Nova FriburgoFirjan destaca trabalhos dos alunos do Projeto Novos Talentos e iniciativas voltadas para impulsionar a indústria da moda

Read more »

Duas cidades do Rio estão entre as mais frias do país nesta terça-feiraMedição do Inmet indica que Nova Friburgo, na Região Serrana, e Paty do Alferes, no Sul Fluminense, registraram 4,3 graus e 5,9 graus, respectivamente

Read more »