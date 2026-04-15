Nova ferramenta online revela ligações familiares com o Partido Nazista

Um portal alemão permite que cidadãos pesquisem milhões de fichas de filiação ao Partido Nazista, trazendo à tona histórias familiares e ajudando a esclarecer o passado. Christian Rainer, por exemplo, descobriu em segundos que seu avô foi membro do partido após o Anschluss, mas também aliviou-se ao confirmar que seu pai não compartilhava dessa afiliação.

Uma inovadora ferramenta de busca online lançada na Alemanha está permitindo que pessoas de todo o mundo desvendem um capítulo complexo e frequentemente sombrio de suas histórias familiares: a possível afiliação de seus antepassados ao Partido Nazista . Christian Rainer, um cidadão austríaco, compartilhou com a BBC sua surpreendente experiência ao utilizar o mecanismo, descobrindo em questão de segundos o nome de seu avô, Franz Rainer (1886-1961), entre os milhões de registros disponíveis.

A ferramenta, batizada de 'NSDAP-Mitgliederkartei', compila um vasto acervo de fichas de filiação do Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães, a organização de extrema-direita que governou a Alemanha sob Adolf Hitler de 1933 a 1945. Rainer relatou que seu avô se tornou membro do partido em 21 de abril de 1938, apenas alguns dias após o evento conhecido como Anschluss, a anexação da Áustria pela Alemanha nazista. A rapidez com que a filiação ocorreu, cinco dias após se tornar legal na Áustria, impressionou Rainer, que sempre soube que seu avô tinha afinidades com o regime, mas não imaginava a prontidão com que ele aderiu. Criada pelo jornal alemão Die Zeit em colaboração com arquivos na Alemanha e nos Estados Unidos, a ferramenta online representa um avanço significativo no acesso à informação histórica. O ex-editor da revista austríaca Profil destacou que a importância do mecanismo vai além da revelação sobre seu avô; ele também desempenhou um papel crucial na inocência de outros membros de sua família, notavelmente seu pai. "Fiquei feliz por não encontrar mais ninguém da minha família, especialmente meu pai. Nunca suspeitei que ele fosse nazista. Ele foi convocado em 1941 e ficou ferido algumas vezes", afirmou Rainer, expressando um misto de alívio e constatação. Desde seu lançamento no início de abril, a ferramenta tem sido um fenômeno, com milhões de acessos e milhares de compartilhamentos, segundo Judith Busch, porta-voz do Die Zeit. Um depoimento emocionante no site do jornal resume o impacto da descoberta: "Já encontrei dois parentes próximos, o que destrói o mito de que ninguém na nossa família esteve envolvido. Ter minha perspectiva transformada aos 71 anos é um choque amargo." A sobrevivência e disponibilização dessas fichas de filiação são, em si, um feito notável. Originalmente armazenadas na sede nazista em Munique, essas fichas estiveram a um passo de serem destruídas nos dias finais da Segunda Guerra Mundial. Diante do colapso do regime de Hitler, ordens foram dadas para a trituração dos registros, mas Hanns Huber, diretor de uma fábrica de papel próxima, agiu heroicamente para salvá-los, entregando-os posteriormente às forças americanas. Esses documentos, essenciais para a identificação de indivíduos no processo de desnazificação pós-guerra, continuaram em posse americana no centro de documentação de Berlim por quase meio século. Em 1994, foram transferidos para o Arquivo Federal Alemão, com cópias em microfilme enviadas ao Arquivo Nacional dos EUA em Washington D.C. Até recentemente, a consulta exigia um pedido formal ao Arquivo Federal Alemão. Contudo, em março deste ano, o arquivo americano começou a disponibilizar seus registros online, e o jornal Die Zeit aproveitou a oportunidade para coletar os dados e torná-los facilmente pesquisáveis. Anteriormente, as pesquisas se concentravam em indivíduos de alto escalão que posteriormente ocuparam posições políticas, judiciais ou médicas. Agora, a ferramenta democratizou o acesso, permitindo que um número cada vez maior de pessoas investigue suas próprias linhagens familiares, transformando a pesquisa histórica de algo voltado para figuras públicas em uma jornada profundamente pessoal. Oito décadas após o fim da guerra, a ferramenta demonstra que ainda é possível desenterrar verdades até então desconhecidas, reescrevendo narrativas e compreensões sobre o passado





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