A Polícia Federal (PF) e Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram nesta quarta-feira (27) nova etapa da Operação Sem Desconto, que investiga esquema nacional de corrupção em descontos associativos de aposentadorias e pensões. Ao todo, segundo a PF, estão sendo cumpridos 31 mandados de busca e apreensão, oito cautelares de monitoramento eletrônico e outras medidas constritivas, expedidas pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados de Pernambuco, São Paulo e Paraíba, além do Distrito Federal.

De acordo com a PF, a ação tem como finalidade aprofundar as investigações que visam esclarecer a prática de diversos crimes contra a administração pública .

A Polícia Federal (PF) e Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram nesta quarta-feira (27) nova etapa da Operação Sem Desconto, que investiga esquema nacional de corrupção em descontos associativos de aposentadorias e pensões. Ao todo, segundo a PF, estão sendo cumpridos 31 mandados de busca e apreensão, oito cautelares de monitoramento eletrônico e outras medidas constritivas, expedidas pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados de Pernambuco, São Paulo e Paraíba, além do Distrito Federal.

Ainda de acordo com a PF, a ação tem como finalidade aprofundar as investigações que visam esclarecer a prática de diversos crimes contra a administração pública, tais como constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial. Representantes da Petrobras, da Marinha do Brasil e da associação norueguesa de armadores debatem combustíveis alternativos e o caminho para tornar as rotas do Atlântico mais limpas.

Elaine era só bonitinha, diz atriz de ‘Seinfeld’ Julia Louis-Dreyfus, que leva humor a animação sobre mulher com Alzheimer. Em ‘Tangles’, atriz dubla uma professora cheia de vida e opiniões e é diferente de tudo o que ela já fez em mais de 40 anos de carreira no cinema e na TV. Opção por novidades ‘costuma dar certo’, diz Fernando Blower, presidente do SindRio, ‘em cidades cosmopolitas, nas quais a concorrência nesse segmento é muito grande.

Recentemente, região de Rioja celebrou o centenário da atribuição de sua denominação de origem, tornando-se a pioneira entre as espanholas. Brasil, Noruega e Holanda querem ter o 1º corredor marítimo verde do Atlântico





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