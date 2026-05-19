Nova empresa no mercado de IA: Google, Blackstone planejam US$ 5 bi em parceria

Google e a gestora de investimentos Blackstone anunciaram projeto de empresa de computação em nuvem dedicada à IA, desafiando o mercado dominado por Nvidia e CoreWeave. O projeto representa a maior tentativa já feita pelo Google de comercializar seus próprios chips de IA para clientes externos.

Nova empresa amplia disputa global por infraestrutura de inteligência artificial e desafia domínio da Nvidia e CoreWeave Com a US$ 5 bilhões em capital próprio da Blackstone , Google e equipe planejam criar uma nova empresa de computação em nuvem voltada à IA para disputar espaço com plataformas como a CoreWeave e ampliar a concorrência no mercado.

O projeto representa a maior tentativa já feita pelo Google de comercializar seus próprios chips de IA para clientes externos. Hardware, software e serviços de IA, incluindo seus chips proprietários conhecidos como TPUs (Tensor Processing Units), desenvolvidos especificamente para treinamento e execução de modelos de IA, serão oferecidos pela nova empresa. Em 2021, a gestora adquiriu a operadora de data centers QTS Realty Trust, enquanto em 2024 fechou um acordo para comprar a AirTrunk, especializada em infraestrutura digital na Ásia-Pacífico.

Neste ano, a gestora criou ainda a divisão Blackstone N1 (BXN1), focada exclusivamente em investimentos em IA





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