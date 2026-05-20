Nova emenda criticada: Ministério avalia que mudanças na Previdência podem inviabilizar maçta

Com o novo padrão de 6x1, uma emenda foi apresentada à PEC para isentar temporariamente o pagamento da Previdência Social para novos contratados depois da redução da jornada. O ministro da pasta, Wolney Queiroz, receia que mudanças no INSS possam inviabilizar a previdência. A proposta também prevê mudanças no FGTS e no financiamento da previdência com medo de impactar as contas já delicadas.

Com o avanço da escala 6x1, uma emenda foi presentada à PEC (Proposta de Emenda à Constituição) para isentar temporariamente o pagamento da Previdência Social para novos contratados depois da redução da jornada.

A possibilidade é vista com receio pelo ministro da pasta, Wolney Queiroz, que avalia que qualquer mudança no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) pode inviabilizar a sustentabilidade da previdência.

"Qualquer mudança que seja negociada pelo Congresso para enxugar e diminuir o financiamento da previdência, tem que ter cuidado com o impacto para a gente não inviabilizar a previdência", disse ao programa Bom dia, Ministro nesta quarta-feira (20). A lei estabelece a cobrança de uma Contribuição Previdenciária Patronal para custear a Seguridade Social.

A alíquota é de 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhes prestam serviços. A proposta de Sérgio Turra também prevê a redução da alíquota do FGTS pagas pelos empregadores de 8% para 4% sobre o salário do empregado.

Além disso, a emenda contempla a dedução da carga tributária e mais força para as convenções coletivas. O relator da PEC para encerrar a escala de trabalho 6x1, o deputado federal Léo Prates (Republicanos-BA), informou que o INSS concluiu a análise de 1,625 milhão de processos de concessão de aposentadorias, pensões e o Benefício de Prestação Continuada. Somente neste mês, 890 mil benefícios foram liberados para a população





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Prevajakan FGTS Contribuição Previdenciária Patronal Escala De Trabalho Emenda Transferência De Atribuição Fiscal ISSN (Instituto Nacional Do Seguro Social) Bolsa Família Prevoração Social

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Irã apresenta nova proposta de cessar-fogo, enquanto os EUA mostram resistência com termosOferta prevê fim da guerra, reabertura de Ormuz e suspensão de sanções marítimas; Trump discorda dos termos e pode postergar cessar-fogo definitivo

Read more »

O estado de ânimo dos brasileiros com a Copa, segundo nova pesquisaLevantamento da Ipsos-Ipec mostra que o principal sentimento do brasileiro sobre o Mundial é a esperança — mas decepção, preocupação e vergonha vêm logo atrás

Read more »

Como Martin Scorsese está escondido em ‘O Mandaloriano e Grogu’Lenda da Nova Hollywood tem participação inusitada na nova aventura do universo 'Star Wars'

Read more »

Comissão do Senado vai ouvir ministro da Previdência sobre negócios com Banco MasterColegiado também aprovou a convocação do diretor-superintendente da Previc, Ricardo Pena Pinheiro

Read more »