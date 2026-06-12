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Nova ciclofaixa no Aterro do Flamengo terá 1,98 quilômetro de extensão

Notícias Do Rio De Janeiro News

Nova ciclofaixa no Aterro do Flamengo terá 1,98 quilômetro de extensão
CiclofaixaAterro Do FlamengoPraia Do Flamengo
📆6/12/2026 5:54 PM
📰jornalodia
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A Prefeitura do Rio iniciou a implantação da nova ciclofaixa da Praia do Flamengo, na Zona Sul, que terá 1,98 quilômetro de extensão e fará a ligação entre a ciclovia do Aterro do Flamengo e as ciclofaixas das regiões do Catete e de Laranjeiras.

A Prefeitura do Rio iniciou a implantação da nova ciclofaixa da Praia do Flamengo, na Zona Sul, que terá 1,98 quilômetro de extensão e fará a ligação entre a ciclovia do Aterro do Flamengo e as ciclofaixas das regiões do Catete e de Laranjeiras.

A nova estrutura será unidirecional no canteiro central da Praia do Flamengo e bidirecional na Avenida Augusto Severo. De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes, a implementação será concluída após o término das obras de asfaltamento da via. A estagiária Letícia França, de 30 anos, afirmou que a implantação é importante para a segurança.

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