Nova ciclofaixa no Aterro do Flamengo terá 1,98 quilômetro de extensão

A Prefeitura do Rio iniciou a implantação da nova ciclofaixa da Praia do Flamengo, na Zona Sul, que terá 1,98 quilômetro de extensão e fará a ligação entre a ciclovia do Aterro do Flamengo e as ciclofaixas das regiões do Catete e de Laranjeiras.

A Prefeitura do Rio iniciou a implantação da nova ciclofaixa da Praia do Flamengo, na Zona Sul, que terá 1,98 quilômetro de extensão e fará a ligação entre a ciclovia do Aterro do Flamengo e as ciclofaixas das regiões do Catete e de Laranjeiras.

A nova estrutura será unidirecional no canteiro central da Praia do Flamengo e bidirecional na Avenida Augusto Severo. De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes, a implementação será concluída após o término das obras de asfaltamento da via. A estagiária Letícia França, de 30 anos, afirmou que a implantação é importante para a segurança.





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