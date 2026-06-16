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Nova Carteira de Identidade Nacional substitui RG e utiliza CPF como número único de identificação

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Nova Carteira de Identidade Nacional substitui RG e utiliza CPF como número único de identificação
Carteira De Identidade NacionalCINRG
📆6/16/2026 3:16 PM
📰JornalOGlobo
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A Carteira de Identidade Nacional (CIN) já foi emitida para 4,4 milhões de pessoas no estado do Rio e mais de 55,8 milhões de brasileiros em todo o país. A CIN substitui o antigo Registro Geral (RG) e passa a utilizar o CPF como número único de identificação do cidadão.

A nova Carteira de Identidade Nacional ( CIN ) já foi emitida para 4,4 milhões de pessoas no estado do Rio até o último dia 12 de junho, o equivalente a 25,6% da população fluminense.

Em todo o país, mais de 55,8 milhões de brasileiros já emitiram o documento, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). A CIN substitui o antigo Registro Geral (RG) e passa a utilizar o CPF como número único de identificação do cidadão. A mudança elimina a possibilidade de uma mesma pessoa possuir diferentes números de identidade em estados distintos, reduz duplicidades e aumenta a confiabilidade dos registros públicos. O documento tem validade em todo o território nacional.

A primeira via da CIN é gratuita e pode ser emitida em todos os estados. Para solicitar o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento ou de casamento. A carteira de identidade no modelo antigo continua válida até 23 de fevereiro de 2032. Quem já tinha 60 anos ou mais em 23 de fevereiro de 2022 não é obrigado a fazer a troca.

Nesses casos, o documento antigo tem validade por tempo indeterminado. Além de servir como documento oficial de identificação, a nova carteira incorpora mecanismos de segurança, como QR Code para verificação da autenticidade do documento por meio de aplicativo gratuito. A CIN também está integrada aos sistemas biométricos de identificação e à plataforma Gov.br. A solicitação começa pelo acesso à conta Gov.br.

Existem duas opções: Para menor de 16 anos: quando o titular da conta Gov.br é pai, mãe ou responsável legal. No dia do atendimento presencial, o responsável deverá acompanhar o menor para a coleta biométrica e a conclusão do pedido. Após acessar o serviço, o cidadão poderá escolher uma das seguintes modalidades: Presencial: Informe os dados básicos e agende data e horário. O restante do pedido será preenchido pelo atendente na unidade.

Sozinho, pelo formulário online: Preencha o formulário, envie os documentos solicitados e agende data e horário para conferência das informações e coleta biométrica. Com ajuda, por videochamada: Preencha o formulário com apoio de um atendente por videochamada, envie os documentos e agende data e horário para conferência das informações e coleta biométrica. Naturalizados: Certificado de naturalização; Portaria publicada no Diário Oficial da União; Ou certidão positiva de naturalização.

Portugueses com igualdade de direitos: Certificado de igualdade de direitos; Ou portaria publicada no Diário Oficial da União. Quem desejar incluir informações adicionais na Carteira Digital poderá apresentar: PIS; PASEP; NIT; NIS; Cartão Nacional de Saúde (CNS/SUS); Título de Eleitor; CNH; Carteira de Trabalho (CTPS); exame laboratorial com tipo sanguíneo e fator Rh. Essas informações, assim como a condição de doador de órgãos, aparecem apenas na versão digital da CIN, disponível no Gov.br.

Devem comparecer acompanhados por: pai, mãe ou responsável legal; documento oficial de identificação do responsável; CPF do responsável, caso não conste no documento apresentado; documento que comprove a responsabilidade legal, quando necessário. O comprovante de residência deve estar em nome dos pais ou do responsável legal. O serviço é gratuito para pessoas com deficiência física, mental, visual, auditiva, intelectual ou transtorno do espectro autista. O documento pode incluir símbolo da deficiência e informações de saúde.

Para solicitar a identificação PcD, é necessário apresentar laudo médico contendo: tipo de deficiência; indicação se a condição é permanente ou provisória, quando aplicável; CID-10 ou CID-11. É possível incluir, alterar ou excluir o nome social durante o preenchimento do formulário online. Para menores de 18 anos, é necessária autorização dos pais, responsável legal ou decisão judicial. Certidões de casamento, naturalização e igualdade de direitos devem estar atualizadas.

Caso tenha ocorrido alteração de nome ou estado civil, o cidadão deve apresentar certidão atualizada. Certidões religiosas ou eclesiásticas não são aceitas. Devem providenciar a transcrição da certidão em cartório no Brasi

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