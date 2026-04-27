Notificação para remoção de postagens sobre PL da Misoginia acende debate sobre censura no Brasil

A notificação extrajudicial de Jorge Messias para remover postagens críticas ao PL da Misoginia é vista como um ato de censura e violação das normas democráticas, refletindo uma tendência preocupante de desrespeito às instituições no Brasil pós-Bolsonaro.

A notificação extrajudicial emitida por Jorge Messias , advogado-geral da União, para que plataformas de redes sociais removessem postagens críticas ao Projeto de Lei da Misoginia gerou uma intensa polêmica no Brasil, sendo interpretada por muitos como um ato de censura e violação dos princípios democráticos.

A medida, que excluiu da censura apenas postagens de jornalistas, foi vista como uma ruptura com a igualdade perante a lei, uma vez que a Advocacia-Geral da União deveria recorrer ao Judiciário, não à coação direta. O caso reflete uma tendência preocupante de desrespeito às normas democráticas no país, especialmente no período pós-Bolsonaro, onde ações arbitrárias têm se tornado mais frequentes.

A democracia não se resume a um conjunto de leis que definem direitos e deveres, mas sim a um arcabouço sustentado por normas, muitas vezes não escritas, que são respeitadas por instituições e atores políticos. Essas normas não surgem de repente, mas são construídas ao longo do tempo, formando um tecido consensual de convenções. Países que carecem dessa experiência histórica de construção de normas enfrentam grandes desafios para manter democracias saudáveis.

No Brasil, a ruptura contínua dessas normas tem acelerado a degradação de instituições centenárias, como visto nos Estados Unidos durante a era Trump, onde o negacionismo vacinal, a politização das Forças Armadas e a ameaça de fechar o Supremo Tribunal Federal foram apenas alguns dos exemplos de violação das regras políticas. No contexto brasileiro, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem sido um dos principais alvos de críticas por suas ações que extrapolam os limites legais.

O inquérito das fake news, por exemplo, permitiu que o STF agisse de ofício, acumulando funções de investigação, acusação e julgamento, o que viola o princípio da separação de poderes. Além disso, o ministro Alexandre de Moraes tem sido acusado de aplicar censura em massa nas redes sociais, utilizando alegações genéricas e escondendo as justificativas específicas de seus atos atrás do segredo judicial.

Isso tem gerado desconfiança na população e minado a credibilidade das instituições judiciais, tornando o Brasil mais vulnerável a tentativas de autoritarismo. A ignorância das normas, ironicamente, tem sido normalizada sob o pretexto de proteger a democracia, mas na prática, tem servido apenas para fortalecer o extremismo e a desconfiança nas instituições





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