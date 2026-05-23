Nesta notícia, você encontra a lista de vencedores do festival de cinema em Cannes 2026, as notícias mais importantes relacionadas a crimes como golpe de falsa dedetização e prisão em São Paulo, título feminino na Liga dos Campões e os progressos no diálogo entre os Estados Unidos e Iran.

Cannes 2026 : Confira a lista de vencedores do festival de cinema A pesquisa Datafolha revelou que o pré-candidato registrou queda, mas esse fato surpreendeu positivamente o deputado federal Sóstenes Cavalcante, em Cannes 2026 , ao evento.

Ele esperava um impacto ainda maior. Polícia prende homem por golpe de falsa dedetização no Leblon O governo prendeu um homem acusado de golpe de falsa dedetização no Leblon, em São Paulo, após a vítima sofrer prejuízos em torno de R$ 118 mil.

Barcelona bate o Olympique Lyonnais na final da Liga dos Campões e mantém hegemonia no feminino Com uma grande atuação da goleira Cata Coll, a equipe catalã derrotou o Olympique Lyonnais, garantindo o título da Liga dos Campões feminina e a hegemonia no futebol feminino. Estados Unidos e Irã trocam ameaças enquanto sinalizam progresso em negociações Embora as ameaças continuem entre os Estados Unidos e a Irã, a comunidade internacional sinalizou progresso no diálogo em meio à intensa atividade de mediação do Paquistão, em Cannes 2026.

Aviso: o conteúdo desta resposta contém spoilers para o jogo de futebol feminino Copa do Mundo Feminina, entre a Espanha e o Olympique Lyonnais





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