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Notebooks ou tablets: qual a melhor opção para estudantes e profissionais?

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Notebooks ou tablets: qual a melhor opção para estudantes e profissionais?
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📆6/3/2026 11:16 AM
📰CNNBrasil
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A dúvida entre escolher um notebook ou um tablet é comum, especialmente para quem estuda ou trabalha. Preço, desempenho, portabilidade e tempo de uso são importantes, mas a rotina de estudo e trabalho costuma ser o que mais influencia na decisão. Quem precisa de mais desempenho e estabilidade deve optar por um notebook, enquanto quem prioriza mobilidade e leitura de apostilas pode encontrar nos tablets uma boa solução.

Na hora de escolher entre um notebook e um tablet, a dúvida é comum. Preço, desempenho, portabilidade e tempo de uso são fatores importantes, mas a rotina de estudo e trabalho costuma ser o que mais influencia na decisão.

Quem passa boa parte do dia escrevendo trabalhos, participando de aulas online e navegando entre várias abas tende a demandar mais desempenho e estabilidade, o que faz do notebook uma opção mais adequada. Já quem prioriza leitura de apostilas, anotações rápidas e mobilidade no deslocamento entre casa, faculdade, biblioteca e trabalho pode encontrar nos dispositivos mais compactos, como os tablets, uma solução suficiente

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