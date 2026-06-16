Notícias em português sobre João Fonseca, Apocalip-se, Despedida de Messi, susto com lesões e amistosos 'festivos', corpo carbonizado de Oliver Tree, tragédia aérea envolvendo colisão entre helicópteros, Narcisa, socialite, reforma da previdência, lateral esquerdo do Zenit

João Fonseca perde na estreia do ATP 500 de Halle e se despede do torneio Apocalip-se, que estreia em julho no Teatro Poeira, acompanha a relação entre um homem solitário e sua assistente virtual Despedida de Messi, susto com lesões e amistosos 'festivos' : como chega a Argentina para Copa do Mundo Corpo de Oliver Tree está totalmente carbonizado e precisará de exame complementar para identificação Artista americano foi uma das seis vítimas da tragédia aérea envolvendo a colisão entre dois helicópteros no Recreio, Zona Sudoeste do Rio Depois de mais de 40 anos, Narcisa deixa apartamento em Copacabana e se muda para imóvel de R$ 48 milhões em Ipanema; conheça o novo endereço Socialite troca o tradicional Edifício Chopin, onde viveu desde a infância, por um apartamento de 600 metros quadrados no exclusivo Cap Ferrat, na Avenida Vieira Souto Por 6 votos a 5, a Corte afastou a exigência de idade criada pela Reforma da Previdência de 2019, mas manteve a forma de cálculo do benefício e a vedação à conversa de tempo especial em comum Lateral esquerdo do Zenit acredita que seleção brasileira tem que estar preparada para entregar o melhor possível nas partidas do Mundia.

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