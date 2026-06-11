Notícias em português sobre a seleção da África do Sul, a iniciativa do GLOBO com inteligência artificial, a Copa do Mundo de 2026, o Futuro do Morar, o carisma de Alisson e Ancelotti, e as raças de gatos mais sociáveis.

A seleção da África do Sul encantou as redes sociais ao chegar ao Estádio Azteca, no México, com uma dança em grupo antes da partida de abertura da Copa do Mundo de 2026.

Conhecida pelo carisma, a equipe já havia conquistado o público com suas celebrações animadas na Copa de 2010. O vídeo da dancinha viralizou, destacando o entusiasmo dos jogadores. México e África do Sul se enfrentam nesta quinta às 16h. A iniciativa do GLOBO, o Irineu, oferece aplicações de inteligência artificial aos leitores, com supervisão de jornalistas.

A seleção da África do Sul, conhecida por seu carisma em outras Copas, chegou para a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 com direito a uma dancinha dos jogadores antes de adentrar no Estádio Azteca, no México. A dança dos jogadores gerou reações nas redes sociais, que viralizaram rapidamente o vídeo dos atletas. México e África do Sul se enfrentam nesta quinta-feira às 16h, pela rodada de abertura da Copa do Mundo de 2026.

Futuro do Morar, conceito que integra sustentabilidade, conforto e experiências sensoriais aos espaços de morar, tem grande influência no setor imobiliário. Chefe de gabinete de Milei admite não ter declarado meio milhão de dólares e diz que poupava dinheiro 'por fora, como todos'. Alisson destaca o impacto positivo da chegada de Ancelotti ao comando da seleção, afirmando que o ambiente foi transformado.

Goleiro admite que o ciclo atual teve 'muitas dificuldades', mas ressalta que o mais importante é como o elenco chega para a primeira partida da Copa do Mundo. Dez anos depois da morte de um menino, registros mostram que Disney removeu 414 jacarés das suas propriedades, após o ataque que matou Lane Graves, de 2 anos. Quais são as raças de gatos mais sociáveis? Veja o que diz a ciência





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