Notícias em Português

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Mariana Monfrinatti : ‘Não há regra certa . O cálculo tem de ser feito empresa a empresa, produto a produto’ — Foto: Divulgação/Ricardo Reis A extinção dos incentivos fiscais estaduais a partir de 2033 tende a inviabilizar a manufatura de produtos eletrônicos no Brasil fora da Zona Franca de Manaus (ZFM), avaliam tributaristas, com base em simulações.

Já em 2030, ainda no período de transição da reforma, o custo tributário total de fabricar um smartphone em Minas Gerais será 26,5% maior do que produzi-lo no polo industrial de Manaus, onde os benefícios continuarão vigentes pelo menos até 2073. Bases na Jordânia, no Kuwait e no Bahrein foram alvos de mísseis e drones iranianos; defesas aéreas interceptaram a maior parte dos ataques.

A Itália não joga na Copa do Mundo 2026, fora da Eurocopa, da Liga das Nações e agora da Copa do Mundo, a seleção russa segue afastada das competições oficiais organizadas pela Fifa. Bolsas da Ásia caem puxadas por tecnologia e ataque dos EUA ao Irã. Floresta de cogumelos em tricô inaugura novo espaço de arte na Cidade Matarazz





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