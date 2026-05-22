Notícias em Português

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Tabata diz que indefinição na chapa de Haddad atrapalha campanha em São Paulo. Deputada foi uma das responsáveis pela articulação em torno de Simone Tebet (PSB), ex-ministra do Planejamento, que trocou de partido e de domicílio eleitoral para concorrer pelo Senado no estado.

Plataforma ajuda as agências de viagens a vender ingressos para grandes shows e competições esportivas em um mercado global de eventos em forte expansão. Corte italiano anulou decisão que autorizava a extradição da ex-deputada e determinou sua libertação em reviravolta no processo movido pelo Brasil.

Startup NoPing patenteou tecnologia que combina simultaneamente fibra óptica, Wi-Fi, 4G, 5G e satélite, mantendo todas as conexões ativas para reduzir perda de pacotes, jitter e interrupções em aplicações de baixa latência, como jogos online, videoconferência e serviços críticos. Medida consta de lei aprovada pela Câmara Municipal do Rio. Sinais que poderão ser destacados devem estar de acordo com parâmetros estabelecidos por órgãos como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

SpaceX lança foguete que pode revolucionar setor e tornar Musk o primeiro trilionário; acompanhe ao vivo. Rafa Marttinz afirmou que a dinâmica tinha como objetivo ajudar a participante e disse preferir destacar o resultado da ação, após críticas nas redes sociais apontarem exploração da situação para engajamento. Emerald Fennell criticou padrões estéticos em filmes de época e disse que queria retratar a personagem Cathy de forma mais realista na adaptação do clássico de Emily Brontë





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