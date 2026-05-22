Notícias em Português

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Além das figurinhas, também foram encontradas camisas da seleção ; material seria distribuído na capital e na região metropolitana do Rio de Janeiro. Além das figurinhas, os policiais também apreenderam produtos estavam no compartimento de carga de um ônibus.

Segundo a Polícia Civil, o material seria distribuído na cidade do Rio de Janeiro e em municípios da região metropolitana. Segundo a corporação, a ação foi conduzida por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), após informações obtidas pelo setor de inteligência. Instabilidades também avançam pelo Centro-Sul do país, enquanto áreas do Norte seguem com alerta para temporais e volumes elevados de chuva.

Dados do governo mostram aumento nos pedidos de bloqueio voluntário em plataformas de apostas online por questões de saúde mental e perda de controle. Geraldo Leite Rosa Neto continua preso e responderá por feminicídio e fraude processual. Fenômeno ocorreu próximo ao município de Maricá; pequenos abalos sísmicos são relativamente comuns no contexto geológico brasileiro. Aqueles que estiveram na RDC, Uganda e Sudão do Sul nos últimos 21 dias deverão desembarcar exclusivamente no Aeroporto Internacional de Dulles.

Kyle Busch, piloto bicampeão da NASCAR, morre aos 41 anos. Capivara agredida na Ilha do Governador é solta em reserva ambiental na zona oeste do Rio Animal ferido após ataque de homens passou por tratamento e foi levado para área com menos contato humano





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