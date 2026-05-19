Notícias em Português

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Raquel Landim é âncora do SBT News. Formada em jornalismo pela USP , com passagem pelos principais jornais do país, é autora do livro reportagem Why Not sobre a delação da JBS pela editora Intrinseca.

(PL-RJ) prometeu a parlamentares e em declarações à imprensa, o objetivo é desfazer suspeitas sobre eventual desvio de dinheiro do financiamento do filme para pagar as contas do irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos. Segundo apurou a coluna, a campanha do senador quer comprovar que trata-se de relação entre dois entes privados.

Daí também a divulgação do trailer do filme para comprovar que as filmagens realmente ocorreram. admitiu à bancada do PL que se reuniu com Vorcaro em sua casa depois que ele já estava preso e com tornozeleira eletrônica. Explicação sobre áudio com Vorcaro convence bolsonaristas, mas afasta indecisos, diz Atlas Numa escala de 0 a 1, as reações são positivas entre bolsonaristas, chegando a 0,55. E negativas entre petistas e entre vai votar branco e nulo.

Castro publicou leis e nomeou secretários alinhados à Refit, diz PFF. Flávio Bolsonaro ignora mensagens de 2025 em nova tentativa de explicar relação com Vorcaro. Pai de Vorcaro pagou núcleo criminoso mesmo após prisão do filho, diz PFRelator acredita que a dosimetria vai ser mantida pelo STF. Mensagens é consolado por Lula e André Mendonça após derrota.

Avião com André Mendonça passa por problema antes da decolagem. Em postagem nas redes sociais, pré-candidato ao Senado por SC diz que senador e pré-candidato à Presidência “está mordendo a isca”





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