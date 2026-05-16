Notícias em Português

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Sorteio do concurso 3009 acontece em São Paulo; apostas podem ser feitas até as 20h (de Brasília)sorteia, neste sábado (16), um prêmio estimado em R$ 65 milhões, após o concurso anterior (3008) terminar sem vencedores na faixa principal.serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O sorteio também terá transmissão ao vivo pelo, com seis dezenas marcadas, custa R$ 6. Quanto mais números o apostador escolher, maior será o valor da aposta e as chances de ganhar. Já uma aposta com 20 dezenas, número máximo permitido, eleva as chances para uma em pouco mais de 1,2 mil.

Nesse caso, o valor daAcidente provocou incêndio e atingiu carros e motocicletas próximos ao local; outras 25 pessoas ficaram feridasAutomedicação, mistura de remédios e falta de acompanhamento aumentam riscos, principalmente entre crianças e idososPresidente afirma que ação conjunta com forças da Nigéria eliminou Abu-Bilal al-Minuki, apontado como número 2 do grupo extremistaSenador reagiu à repercussão das mensagens com banqueiro e disse que vai "libertar" o pai, durante lançamento da pré-candidatura de Derrite ao SenadoOrientação foi emitida pela Anac após casos frequentes de famílias impedidas de viajar por não apresentarem o documento impressoSuspeito viajou da Bahia até o interior do Paraná e confessou o crime após se apresentar à políciaGrupo é responsável por pelo menos dez invasões a casas nas últimas três semanas; caso segue em investigação para localizar outros integrantes do esquemaPRF usa realidade virtual em treinamento para atuação nas rodovia





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