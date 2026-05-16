Notícias em português sobre o presidente americano, mercado de juros globais, permanência escolar, complexo turístico World of Wine, filme sobre Bolsonaro, dívidas de Ricardo Magro e guerra no Irã.

O presidente americano afirmou em sua rede social que Abu-Bilal al-Minuki foi morto em uma operação conjunta conduzida por forças dos dois países. Mercados Juros globais têm forte dinâmica de alta com a guerra no Irã; a volatilidade eleitoral atinge os mercados locais e expõe a fragilidade.

Especialistas dizem que a permanência escolar depende de políticas públicas articuladas, representação no currículo e ações construídas a partir da realidade de jovens negros, quilombolas e de baixa renda. A correlação entre as taxas futuras e os preços do petróleo em reais tem sido elevada desde o início da guerra no Irã. Com tecnologia, inovação e interatividade, o complexo turístico World of Wine conquista amantes do vinho, nascido da renovação de antigos armazéns de vinho do Porto.

Quanto custou o filme sobre Bolsonaro em comparação com Lula, Getúlio e Marighella? Análise: Montanha-russa na política aumenta incerteza eleitoral. Dívidas da empresa de Ricardo Magro relativas ao Fisco do Rio e de São Paulo chegam a R$ 20 bilhões





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