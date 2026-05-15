Notícias em português sobre o desempenho recorde de Sigma Lithium, o aumento do descontente entre os trabalhadores da Samsung, a influência do fator Flávio Bolsonaro nos preços domésticos, indícios de corrupção em funcionários da ANP e policiais federais, a renovação de concessões de distribuição de energia e a compra de uma fatia do laboratório Crop Labs por Gestora Green Rock.

Sigma Lithium atinge rentabilidade recorde no 1º trimestre com avanço nas margens e redução de dívida Na Samsung , 'boom' global de IA gerou ameaça de greve e divisões profundas Descontentamento entre os trabalhadores da Samsung aumentou em 2025 depois que a rival SK Hynix aboliu seu teto salarial por dez anos Fator Flávio Bolsonaro continua a influenciar os preços domésticos, diante da menor possibilidade de uma mudança na política econômica a partir de 2027 PF aponta indícios de corrupção de funcionários da ANP e policiais federais no esquema da Refit Segundo representação da PF enviada ao ministro do STF Alexandre de Moraes, as descobertas foram feitas a partir da ' Operação Zaqueu ', realizada em maio de 2025 Governo federal oficializou a renovação de 14 concessões de distribuição de energia cujos contratos vencem até 2031 – entre elas, os contratos de duas concessões da CPFL Energia Gestora das famílias Salomão e Zoppi compra fatia de laboratório de microbiologia voltado à indústria Gestora Green Rock adquiriu uma fatia minoritária da Crop Labs ; as análises microbiológicas para a indústria estão sob os holofotes com a repercussão do caso Ypê Lista deve constar de um projeto de lei elaborado pelo Executivo que está praticamente pronto no escalão técnico e aguarda o melhor momento para se buscar um entendimento com os demais Xi fez advertência sobre ilha em reunião na quinta ; Taiwan afirma que a China é a verdadeira ameaça à pa.

Sigma Lithium atinge rentabilidade recorde no 1º trimestre com avanço nas margens e redução de dívida Na Samsung, 'boom' global de IA gerou ameaça de greve e divisões profundas Descontentamento entre os trabalhadores da Samsung aumentou em 2025 depois que a rival SK Hynix aboliu seu teto salarial por dez anos Fator Flávio Bolsonaro continua a influenciar os preços domésticos, diante da menor possibilidade de uma mudança na política econômica a partir de 2027 PF aponta indícios de corrupção de funcionários da ANP e policiais federais no esquema da Refit Segundo representação da PF enviada ao ministro do STF Alexandre de Moraes, as descobertas foram feitas a partir da 'Operação Zaqueu', realizada em maio de 2025 Governo federal oficializou a renovação de 14 concessões de distribuição de energia cujos contratos vencem até 2031 – entre elas, os contratos de duas concessões da CPFL Energia Gestora das famílias Salomão e Zoppi compra fatia de laboratório de microbiologia voltado à indústria Gestora Green Rock adquiriu uma fatia minoritária da Crop Labs; as análises microbiológicas para a indústria estão sob os holofotes com a repercussão do caso Ypê Lista deve constar de um projeto de lei elaborado pelo Executivo que está praticamente pronto no escalão técnico e aguarda o melhor momento para se buscar um entendimento com os demais Xi fez advertência sobre ilha em reunião na quinta; Taiwan afirma que a China é a verdadeira ameaça à pa





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