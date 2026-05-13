Notícias em Português

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A menina de 2 anos, que ainda não deve ter visto Paquetá e Pulgar na Copa do Brasil , embarca em ônibus para o Brasil eirão. Quanto ao Fluminense, quanto vão receber pela classificação às oitavas; veja valores dos prêmios da Copa do Brasil .

O Fluminense bateu o Operário, avançou às oitavas da Copa do Brasil e quebra jejum de quatro jogos sem vitória. O Botafogo: Justiça do Rio derruba decisão do Tribunal Arbitral e mantém suspensão de poderes da Eagle na SA. Artistas vão estar no festival no último dia; com hits globais, o duo americano e a cantora sueca se apresentam, respectivamente, nos palcos Mundo e Sunset.

Tia Milena rebate comentário de que estaria 'correndo atrás' de Ana Paula Renault fora do 'BBB 26': 'Sei o meu valor'. Fim da escala 6x1: ministro da Fazenda vai à Câmara e se diz ‘radicalmente contra’ compensar empresas. Chefe da delegação do Brasil junto à União Europeia tem reunião agendada para esta quarta-feira com as autoridades sanitárias do bloco para discutir a decisão





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