Notícias em português sobre o duelo pela liderança entre Vasco e Olimpia, o cancelamento do jogo do Flamengo na Libertadores, a crise geral do Independiente Medellín, a indicação do jornalista Eduardo Bueno por discriminação religiosa, e o que fazer com produtos Ypê contaminados.

Duelo pela liderança entre Vasco e Olimpia deve colocar Renato para pensar na Sul-Americana José Boto se pronuncia após cancelamento de jogo do Flamengo na Libertadores: 'Esperamos ganhar estes três pontos' Independiente Medellín x Flamengo : jogo da Libertadores é cancelado em razão de tumulto de torcedores do time colombiano Clube colombiano atravessa crise geral e torcida provocou tumulto no estádio Atanasio Girardot no início do jogo da fase de grupos da Libertadores, fazendo times voltarem aos vestiários Jornalista Eduardo Bueno é indiciado por discriminação religiosa Defesa afirma que declaração sobre evangélicos se deu dentro dos limites da liberdade de expressão e era uma 'crítica abstrata' Produtos Ypê : saiba o que fazer se tiver detergente, sabão ou desinfetante de lote contaminado em casa Produto não deve ser descartado no lixo, privada ou ralo; empresa é responsável por recolher frascos cheios, diz vigilância sanitári.

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