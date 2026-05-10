Notícias em português - 2500 caracteres (mais detalhes disponível)

Conheça as últimas notícias em português, incluindo Dua Lipa entrando com um processo milionário contra uma empresa por usar seu rosto para vender TVs, Endrick criticando os brasileiros que torcem para a Argentina, um socorrista do Samu sendo atropelado durante atendimento a um acidente no Paraná, e muito mais.

Dua Lipa entra com processo milionário contra empresa por usar seu rosto para vender TVs. Endrick critica brasileiros que torcem para a Argentina: 'Uma loucura.

Lá ninguém veste a camisa amarela'. Caso não tem relação com o surto em andamento no cruzeiro; doença não é nova e provoca de 10 mil a 100 mil infecções anualmente pelo mundo. Squadrista do Samu é atropelado durante atendimento a acidente no PR; motorista fugiu após mostrar arma, diz testemunha. Profissional sinalizava a pista em São José dos Pinhais quando foi atingido; suspeito teria se identificado como policial antes de deixar o local.

'Não quero ser a mulher biônica': no Maio Amarelo, conheça o drama das vítimas de acidentes de moto no Rio. Com frota em expansão, fiscalização insuficiente e infrações sem freio, as unidades de saúde acabam sofrendo o impacto: cirurgias eletivas precisam ser postergadas, e os estoques de bolsas de sangue mínguam. João Fonseca critica postura da torcida brasileira após eliminação no Masters 1000 de Roma: 'Também me atrapalha'





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