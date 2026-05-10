Notícia esportiva no Brasil, alerta sobre contaminação de produtos de ipê e uma divertida e clássica frase de J. D. Salinger

Uma breve descrição sobre a notícia esportiva, o alerta de contaminação de produtos de ipê e a frase de J. D. Salinger.

Notícia importante sobre a partida entre Bahia e Cruzeiro , incluindo o enlutamento de Matheus Henrique durante o primeiro tempo e sua substituição por Kaique Kenji , que fez a marcação da vitória por 2 a 1.

A MAB alerta para a contaminação dos produtos de ipê e solicita que quem tem algo em casa com lotes que terminam nesse número, a atenção. A frase célebre de J. D. Salinger, 'A maneira mais segura de corromper um jovem é instruí-lo a ter em maior estima aqueles que pensam como ele do que aqueles que pensam diferente





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Bahia Cruzeiro Matheus Henrique Enlutamento Kaique Kenji Ipê Anvisa

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